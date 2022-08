Prowadzący firmę U Brata Józefa przerywa milczenie. "Nie organizowałem wyjazdu"

Nie organizowałem wyjazdu do Medziugorie, pielgrzymka była organizowana przez siostrę zakonną – poinformował w czwartek Jarosław Miłkowski, prowadzący jednoosobową firmę U Brata Józefa. Wcześniej urząd marszałkowski województwa mazowieckiego ustalił, że firma działała bez wymaganego prawnie wpisu do rejestru organizatorów turystyki.

Biuro prasowe kancelarii marszałka woj. mazowieckiego poinformowało w czwartek, że "biuro podroży U Brata Józefa działało bez wymaganego prawnie wpisu do rejestru organizatorów turystyki". Firma miała zorganizować tragiczną w skutkach wycieczkę do Medziugorie. Autobus, który przewoził pielgrzymów, uległ wypadkowi, w wyniku którego 12 osób zginęło, a 32 zostały ranne.

W czwartek biuro prasowe kancelarii marszałka woj. mazowieckiego poinformowało, że "urząd marszałkowski skierował sprawę do organów ścigania". Do sprawy odniósł się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą o nazwie U Brata Józefa - Jarosław Miłkowski. Jego odpowiedzi cytuje Polska Agencja Prasowa.

Prowadzący firmę U Brata Józefa: wyjazd organizowała siostra zakonna

- Posiadam umowę agencyjną od 2017 r. z biurem Motyl S.A. w Lublinie i od tego czasu z nimi podróżuję – powiedział Miłkowski. Zapewnił, że "biuro podróży ma do tego pełne uprawnienia". Wyjaśnił, że "działa na zasadzie agenta". - Ja generalnie zbieram ludzi – oświadczył prowadzący firmę.

Podkreślił, że "ten wyjazd (do Medziugorie – red.) był zupełnie inny, organizowany przez samą siostrę". Potwierdził, że był to wyjazd zorganizowany nie przez biuro, ale osobę prywatną. - Ja tylko pomagałem w ubezpieczeniu i w zorganizowaniu autokaru – oznajmił.

Miłkowski odmówił dalszych wyjaśnień. - Byłem wczoraj na przesłuchaniu. Nie mogę nic więcej powiedzieć, bo mam zakaz, bo jest wszczęte postępowanie. Mogę jedynie powiedzieć, to, co mogę skorygować - zaznaczył.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP firma "U Brata Józefa Biuro Podróży Jarosław Miłkowski" działa od 2017 r. W rubryce "przeważająca działalność gospodarcza" widnieje wpis: "Działalność organizatorów turystyki". Ponadto wpisana jest m.in. "Działalność pośredników turystycznych".

Do wypadku polskiego autokaru doszło w sobotę 6 sierpnia nad ranem, na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie - przekazała policja. Wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele, którzy pielgrzymowali do Medziugorie.

