Tajemnicze przesyłki z nasionami z Chin, które w ostatnim czasie zaczęły pojawiać się z Stanach Zjednoczonych, dotarły także do Polski. Osoby, które odebrały przesyłkę przekonują, że niczego takiego nie zamawiały. Amerykański Inspektor ds. Zdrowia Zwierząt i Roślin alarmował, że nasiona nieznanego pochodzenia mogą okazać się inwazyjne w stosunku do obecnie uprawianych gatunków.

Przesyłki z chińskimi nasionami dotarły do Polski. Informacja pojawiła się na facebookowej grupie "Polish Jungle - polska społeczność miłośników roślin". Opublikowała ją internautka, do której wysłana została tajemnicza paczka z Chin. Kobieta przekonuje, że "spodziewała się kolczyków z Aliexpress, dlatego nie zdziwiły jej chińskie znaki na kopercie". Zawartość przesyłki okazała się jednak sporym zaskoczeniem.

– Zamawiałam rzeczy z Aliexpress, ale niewiele i nigdy nie rośliny. Nasion nigdy z zagranicy nie zamawiałam - zapewnia. Jak dodaje, na kopercie nie było adresu ani nazwy nadawcy, a znaczki były zaklejone naklejką Poczty Polskiej.

Tajemnicze nasiona z Chin dotarły do Polski. Nikt ich nie zamawia

Sprawa wzbudziła zainteresowanie członków grupy "Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin". Internautom udało się przetłumaczyć chińskie znaki z przesyłki. Oznaczają one "płatki złota".

- Ostatnio było wiele mowy o takich przesyłkach, powinno się zawiadomić kogoś o owej przesyłce, ponieważ może to być gatunek rośliny, który może zagrażać innym gatunkom etc. - komentują internauci.

fot. FB: "Polish Jungle – polska społeczność miłośników roślin"

- Dużo było międzynarodowych postów o takich zagadkowych przesyłkach z Chin. Powinno się takie przesyłki zgłaszać, absolutnie nie powinno się paczuszkę z nasionami otwierać ani wysiewać. Cholera wie, co w środku jest... - czytamy na internetowych forach.

W ostatnim czasie o podobnych przesyłkach można było przeczytać w amerykańskiej prasie. Tajemnicze przesyłki dotarły do co najmniej 27 stanów. Amerykański Inspektor ds. Zdrowia Zwierząt i Roślin (Animal and Plant Health Inspection Service) ostrzegał, że nasiona nieznanego pochodzenia mogą okazać się inwazyjne w stosunku do obecnie uprawianych w USA gatunków. To jednak nie wszystko. Według ekspertów, w paczkach z nasionami mogą znajdować się drobnoustroje wywołujące śmiertelnie niebezpieczne choroby roślin albo zwierząt.

Czym są tajemnicze nasiona z Chin? Amerykanie ostrzegają

W ocenie amerykańskich władz przesyłki z Chin mogą być próbą oszustwa i wyłudzenia pieniędzy za towar i przesyłkę. Mogą też - dzięki listom przewozowym - fałszować pozytywne opinie o swoim sklepie.

Przed otwieraniem przesyłek ostrzega amerykański Departament Rolnictwa. - Obecność nowych, nieznanych roślin może doprowadzić do ekologicznej katastrofy – alarmują naukowcy z Inspektoratu ds. Zdrowia Zwierząt i Roślin.

fot. Alabama Department of Agriculture & Industries

"Proszę przechowywać nasiona i opakowanie, w tym etykietę wysyłkową, dopóki ktoś z wydziału rolnictwa stanu nie skontaktuje się z Państwem i nie przekaże dalszych. Nie sadzić nasion nieznanego pochodzenia" - podano w komunikacie.

– Inwazyjny gatunek roślin może nie wydawać się groźny, ale ci mali najeźdźcy mogą zniszczyć rolnictwo Teksasu – uważa Sid Miller, komisarz ds. rolnictwa w Teksasie.

Oglądaj

Jak informuje "Newsweek", Chiny poprosiły już USA o zwrot nasion, aby mogły przeprowadzić śledztwo w tej sprawie.

RadioZET.pl/ Wyborcza.pl/ Focus/ Newsweek.com