Były agent: CBA zatuszowało skandal obyczajowy z udziałem polityka PiS. MAMY STENOGRAMY

Były agent twierdzi, że w CBA zatuszowano sprawę skandalu obyczajowego dotyczącego prominentnego polityka PiS z Podkarpacia. Nieprawidłowości, do których miało dochodzić w CBA, opisał w pismach do premiera i do szefa CBA. Radio ZET dotarło i do pism, i do nagrań rozmów, które przeprowadzano w CBA z agentem, aby wycofał swoje zarzuty. Jako dowód zostały one złożone w jednej z kancelarii prawnych.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Były agent w maju 2018 r. napisał do premiera oraz do szefa CBA, że z CBA zniknęło nagranie, które otrzymał w lipcu 2017 od informatora, rejestrujące wizytę polityka PiS z Podkarpacia w agencji towarzyskiej. Pisze w nim, że próbował prowadzić śledztwo w tej sprawie, ale wszczęto wobec niego postępowanie sprawdzające, wysłano na badania psychiatryczne i oddano do dyspozycji szefa. W tym czasie pod jego nieobecność otwierano szafę pancerną i nagranie razem z wieloma dokumentami zniknęło.

W związku z tym pismem z agentem przeprowadził rozmowy departament kadr oraz śledczy z departamentu operacyjno-śledczego, które została zarejestrowana.

Śledczy CBA z departamentu operacyjno-śledczego, przesłuchujący agenta, dopytuje, czy szef wiedział o nagraniu wideo. Ten odpowiada, że rozmawiał z szefem CBA Ernestem Bejdą w grudniu i przekazał mu, że takie nagrania są. Z kolei w rozmowie między dyrektorem biura kadr a agentem dyrektor powołuje się na polecenia od ministra, najpewniej chodzi o szefa CBA Ernesta Bejdę, którego agenci tytułują „ministrem” i którego nazwisko także pada w nagraniach rozmów.

„Pan minister chce jeszcze rozpytać pana – nie bezpośrednio, tylko funkcjonariuszami rozpytać pana – w sprawie tych dwóch pism, które pan złożył. Cel tego przesłuchania będzie taki, żeby pan pewnym rzeczom, które pan napisał, zaprzeczył” – mówi dyrektor biura kadr na nagraniach, do których dotarło Radio ZET i które są w dyspozycji jednej z kancelarii prawnych. „Jeżeli nie ma pan przekonujących dowodów, to powinien pan z pewnych stwierdzeń tam zawartych się wycofać” – dodaje prowadzący rozmowę agent z departamentu kadr.

Agent od czerwca 2018 roku jest już poza służbą. Czekamy na odpowiedź Kancelarii Premiera na nasze pytania.

Stenogram z rozmowy z dyrektorem departamentu kadr:

Dyrektor: Może wyjaśnię jedną rzecz, bo rozmawiałem z ministrem i sytuacja wygląda w ten sposób, że pan minister chce jeszcze rozpytać pana – nie bezpośrednio tylko funkcjonariuszami rozpytać pana – w sprawie tych dwóch pism, które pan złożył. No i...

Agent X: A z kim mam rozmawiać?

Dyrektor: To znaczy z kimś od DOŚ [departament operacyjno śledczy]. Stanęło na tym, że DOŚ-ka pana przesłucha. Cel tego przesłuchania będzie taki, żeby pan pewnym rzeczom, które Pan napisał, zaprzeczył. Jeżeli nie ma pan przekonujących dowodów i tak dalej, to powinien pan z pewnych stwierdzeń tam zawartych się wycofać, z tego względu, że inaczej może to być odebrane jako potwierdzanie nieprawdy, tak?

Agent X: Nie wiem za bardzo, o które pisma chodzi?

Dyrektor: To znaczy o pismo dotyczące (...) i pismo do premiera, czyli te dwa pisma.

Agent X: No, ciężko będzie mi się wycofać z tych rzeczy, powiem szczerze...

Dyrektor: ...no jeżeli ma Pan jakieś dowody...

Agent X: ...ponieważ ja przekazuję to, co powiedziało mi źródło, więc ja sobie tam....

Dyrektor: Jest życzenie pana ministra, żeby pan po prostu szeroko o tych sprawach powiedział w DOŚ-ce, natomiast później, jak rozmowa w DOŚ-ce się zakończy, no to zapraszam jeszcze tutaj do nas, że my też chcemy porozmawiać.

Stenogram fragmentu przesłuchania przez agentów Departamentu Operacyjno-Śledczego. Nagranie jest w dyspozycji prawników byłego agenta; usunęliśmy fragmenty z nazwiskami.

Agent DOŚ1: Szef wiedział o tym nagraniu?

Agent X: Rozmawiałem z szefem Bejdą w grudniu, bo dopiero mogłem wejść w grudniu do niego od, k..., sierpnia. Rozmawiałem i powiedziałem mu, że takie nagrania są [...]

Agent DOŚ1: Dobra, a myślisz, że to może gdzieś wypłynąć?

Agent X: Ja myślę, że tak, to może gdzieś wypłynąć. Wiesz, ja nie wiem, jakie są formy nacisku, jakbyś miał nagranie [...].

Centralne Biuro Antykorupcyjne zabrało w tej sprawie głos

" "Autorem wskazanego dokumentu jest funkcjonariusz, który w maju ubiegłego roku został zwolniony z CBA. Wcześniej wobec funkcjonariusza prowadzone było kontrolne postępowanie sprawdzające, tym samym był odsunięty od informacji niejawnych. Tezy, o których mówi wskazane na wstępie pismo, były weryfikowane przez CBA. Nie potwierdzono opisywanych przez b. funkcjonariusza wydarzeń. Co więcej, sam autor pisma nie dostarczył żadnych dowodów w opisywanej przez siebie sprawie. Z dotychczas wykonanych czynności wynika jednoznacznie, że pismo b. funkcjonariusza CBA jest nieprawdziwe". "

RadioZET.pl/BM