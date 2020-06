Radio ZET na 2. miejscu najbardziej zaufanych mediów wśród internautów

Radio ZET drugą najbardziej zaufaną marką medialną w Polsce. To oznacza, że cieszymy się zaufaniem aż 69% polskich internautów!

Radio ZET nieznacznie ustępuje krakowskiej konkurencji. Warto podkreślić, że to właśnie dwie największe stacje radiowe zajmują czołowe miejsca w rankingu zaufania, wyprzedzając telewizję, prasę i portale internetowe.

