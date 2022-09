Rosyjski samolot blisko granicy z Polską. Myśliwce NATO poderwane do lotu

Rosyjski samolot został namierzony blisko granicy z Polską. Wiadomo, że jego obecność nie została wcześniej zakomunikowana. Myśliwce NATO zostały poderwane do lotu - podała Wirtualna Polska.

Myśliwce NATO, które stacjonują w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku, zostały poderwane do lotu. Miało to związek z rosyjskim samolotem, który pojawił się blisko granicy z Polską. Incydent miał miejsce w czwartek 29 września.

Obecność rosyjskiego samolotu nie została wcześniej zakomunikowana. "Jeszcze jeden natychmiastowy start dla Eurofighterów z Sił Powietrznych zaangażowanych w działania Air Policing w Polsce" - podała włoska armia.

Rosyjski samolot obok polskiej granicy. Szybka reakcja NATO

To standardowa procedura NATO. W związku z tym, że lot rosyjskiej maszyny nie został zgłoszony, Sojusz musiał wysłać swoje myśliwce, aby ustalić, co się dokładnie dzieje. W tym przypadku nie było to jednak nic poważnego.

Włoskie myśliwce Eurofighter rozmieszczone są w bazie w Malborku, niedaleko rosyjskiego Kaliningradu. "Jego zadaniem jest bezemisyjne wykrywanie innych maszyn powietrznych" - podaje WP. Dzięki modułowi PIRATE Eurofighter nie musi uruchamiać własnego radaru, a tym samym demaskować własnej obecności i położenia.

RadioZET.pl/ Wirtualna Polska