Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23. Którego rozpoczyna się nauka? [KALENDARZ]

Rok szkolny 2022/23 rozpocznie się w czwartek 1 września. Uczniowie będą mieli jeden dzień na rozruch z nauką. Na pełnych obrotach lekcje ruszą w poniedziałek 5 września.

Kalendarz nowego roku szkolnego został udostępniony na stronie rządu RP. Pierwszą dłuższą przerwą – pomijając tzw. długie weekendy – będą ferie świąteczne. Formalnie wolne od nauki ma obowiązywać od piątku 23 do 31 grudnia 2022 r. W nowym roku uczniowie wrócą do zajęć 2 stycznia.

Rok szkolny 2022/23. Kiedy ferie, egzaminy i koniec nauki?

Kolejną przerwą od nauki będą ferie zimowe. Przewidziano je w czterech terminach – jako pierwsi na dwutygodniowy odpoczynek od nauki udadzą się uczniowie ze szkół w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim. Terminy ferii zimowych są następujące:

16 - 29 stycznia 2023 r. województwo lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

2023 r. województwo lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 23 stycznia – 5 lutego 2023 r. województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie

2023 r. województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie 30 stycznia – 12 lutego 2023 r. województwo kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

2023 r. województwo kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 13 – 26 lutego 2023 r. województwo dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Po powrocie do szkół nauka w szkołach potrwa aż do Świąt Wielkanocy. Ferie świąteczne, jak czytamy w kalendarzu szkolnym, obowiązują od Wielkiego Czwartku, od 6 do 11 kwietnia (wtorek) 2023 roku.

W kalendarzu nie ma na ten moment terminów egzaminów, zarówno ósmoklasisty, ale też harmonogramu matur, jak i egzaminów zawodowych. Czytamy, że te będą dopiero ustalane przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Koniec roku szkolnego 2022/2023 przewidziano na piątek 23 czerwca. To oznacza, że przyszłe wakacje potrwają od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku.

