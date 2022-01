Rząd wprowadzi nowe obostrzenia w tym tygodniu? Nieoficjalnie wiadomo, że decyzja zapadła

Rząd nie wprowadzi w najbliższych dniach nowych obostrzeń - wynika z nieoficjalnych ustaleń portalu Interia. Przedstawiciele resortu zdrowia zapowiadali, że w tym tygodniu mogą zostać wprowadzone kolejne restrykcje. - Wiele różnych projektów leży na stole - mówił we wtorek w Polsat News wiceminister Waldemar Kraska.

W rządzie toczy się dyskusja dotycząca wprowadzenia kolejnych obostrzeń, ponieważ liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem zaczyna rosnąć. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przyznał, że codziennie w MZ trwają analizy tego, czy obecny wzrost zakażeń w Polsce jest zachwianiem trendu spadkowego, czy może być już odwróceniem tego trendu i przejściem w powolne wzrosty.

W poniedziałek odbył się sztab kryzysowy poświęcony sytuacji epidemicznej. - Zastanawialiśmy się, co możemy zrobić, by ograniczyć nie tylko rozprzestrzenianie się wariantu Delta, ale też wariantu Omikron - mówił w Polsat News Waldemar Kraska. Wiceminister zdrowia zaznaczył, że “wiele różnych projektów leży na stole”, ale nie zdradził szczegółów.

Nieoficjalnie: Rząd nie wprowadzi nowych obostrzeń w tym tygodniu

Kraska dodał, że dyskusja o możliwych obostrzeniach będzie kontynuowana w środę. - Na pewno trzeba coś przedsięwziąć, aby ograniczyć naszą międzyludzką komunikację - powiedział w Polsat News. Przedstawicieli resortu zdrowia niepokoi szczególnie duża liczba pacjentów w szpitalach. Gdyby piąta fala wystartowała w momencie, gdy na oddziałach jest około 20 tys. chorych, system ochrony zdrowia w Polsce mógłby zostać przeciążony.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się Interia, nowe obostrzenia nie zostaną wprowadzone w tym tygodniu. Do końca stycznia obowiązują ograniczenia wprowadzone w związku z Omikronem w grudniu. Jest to m.in. o ograniczenie limitów z 50 proc. do 30 proc. obłożenia obiektu w restauracjach, hotelach czy kinach, zakaz działalności dyskotek i dodatkowy warunek zwolnienia z kwarantanny w przypadku mieszkania z osobą zakażoną koronawirusem.

RadioZET.pl/Interia.pl/Polsat News