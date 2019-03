Scheuring-Wielgus: wolę gwiazdę Roberta Biedronia niż Grzegorza Schetynę

– Wolę gwiazdę Roberta Biedronia (Wiosna) niż Grzegorza Schetynę (PO) – powiedziała w poniedziałek posłanka Teraz! Joanna Scheuring-Wielgus. Pytana o swój start w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zapowiedziała konferencję, która ma się odbyć ok. godz. 10 w Sejmie.

W czwartek Scheuring-Wielgus poinformowała, że kwestia jej kandydatury do PE wyjaśni się w tym tygodniu. Choć jej partia Teraz! zgłosiła akces do Koalicji Europejskiej, posłanka prowadzi też rozmowy z liderem Wiosny Robertem Biedroniem i zapewnia, że decyzję w sprawie kandydowania podejmie samodzielnie.

Scheuring-Wielgus w rozmowie z TVN24 zastrzegła, że nigdy publicznie nie zapowiedziała, że wystartuje w wyborach do europarlamentu, a jedynie mówiła, że to rozważa. Odnosząc się do słów Biedronia, który mówił w czwartek w Radiu ZET, że jej start z list Wiosny jest „bardzo prawdopodobny”, posłanka zaznaczyła, że bardzo go ceni i mu kibicuje. Wskazała także, że wraz z liderem partii Teraz! Ryszardem Petru zapewniali, że trzymają kciuki i za Wiosnę, i za Koalicję Europejską.

Posłanka podkreśliła, że początkowo to Koalicja Europejska „zabiegała” o jej osobę. „Zaczęłam słyszeć w mediach, że jestem kontrowersyjna, bo spotkałam się z papieżem” – przyznała. „Ja nie chcę być kłopotem dla kogokolwiek” – dodała Scheuring-Wielgus. Wizytę u Franciszka złożyła w lutym, kiedy wraz z przedstawicielami Fundacji „Nie lękajcie się” przekazała papieżowi raport o nadużyciach seksualnych duchownych w Polsce.

Według wiedzy Scheuring-Wielgus jej nazwisko było „na stole” dwa lub jeden dzień przed podpisaniem przez liderów Koalicji Europejskiej deklaracji. „To w ogóle jest śmieszne, bo mnie tam nie było. Mogło sobie leżeć, i tak ja podejmuję decyzję sama za siebie” – wskazała. Zdaniem posłanki „ani Grzegorz Schetyna, ani Katarzyna Lubnauaer, ani Władysław Kosiniak-Kamysz nigdy niczego nie zbudowali od zera”. „Trzeba mieć odwagę to zrobić” – podkreśliła. Jej zdaniem tę odwagę ma lider Wiosny.

Scheuring-Wielgus zapowiada konferencję w Sejmie

Na uwagę, że partii nie powinno opierać się na jednej gwieździe, Scheuring-Wielgus odparła: „Wolę gwiazdę Roberta Biedronia, niż na przykład Grzegorza Schetynę”.

Posłanka zapowiedziała, że w poniedziałek, około godziny 10 zorganizuje konferencję prasową w Sejmie, na której ogłosi podjęte decyzje.

Scheuring-Wielgus zapytana została także, czy Biedroń w przypadku gdy dostanie się do PE, przyjmie swój mandat. „Powiedział, że nie przyjmie” – zauważyła. „Wydaje mi się, że Robert Biedroń jako lider tej formacji, którą stworzył, musi pociągnąć listę” – dodała. Na pytanie, czy sama „woli” parlament polski, czy europejski, odparła, że jest zainteresowana „realizacją swoich celów”.

RadioZET.pl/PAP/TVN24/BM