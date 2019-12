Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Nowy dokument, który wprowadza szereg zmian, to "Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego". Od 1 stycznia 2020 roku zastąpi on dotychczasowe, 30-letnie przepisy.

Dekret to odpowiedź na to, co dzieje się w Kościele katolickim. "W ostatnich dziesięcioleciach w sposób znaczący wzrosła liczba małżeństw zawieranych przez katolików z osobami należącymi do innych wyznań i religii, a także z osobami, które nie identyfikują się z żadną wspólnotą religijną" – czytamy na stronie episkopatu.

Zgodnie z nowymi przepisami, przyszli małżonkowie będą musieli odbyć rozmowę z księdzem, podczas której zostaną zapytani o szereg intymnych i wstydliwych spraw.

Obowiązkiem księdza będzie weryfikacja, czy narzeczeni "mają właściwą intencję zawarcia małżeństwa zgodnie z Bożym zamysłem i ustanowieniem, a konsens małżeński będzie wolny od wad". Na tej podstawie zapadnie decyzja, czy para może zawrzeć związek małżeński.

O co zapyta ksiądz? W instrukcji m.in. impotencja i zmiana płci

Jedną ze wspomnianych intymnych kwestii, o które może zapytać podczas rozmowy przedmałżeńskiej duszpasterz jest... "Niezdolność fizyczna (impotencja)".

"Niezdolne do zawarcia małżeństwa są osoby, które nie mogą dokonać stosunku małżeńskiego (kan. 1084 § 1). W wypadku wątpliwości co do istnienia przeszkody nie należy zabraniać zawarcia małżeństwa (kan. 1084 § 2). Pytania dotyczące tej przeszkody należy stawiać każdej ze stron bardzo dyskretnie, z właściwą delikatnością i szacunkiem. Wypada zaczynać od pytania o zdrowie i chęć posiadania dzieci, ponieważ przy tej okazji można ustalić, czy narzeczeni nie wykluczają potomstwa. Przypomnieć należy zasadę, że niepłodność, o ile istnieje zdolność dokonania stosunku małżeńskiego, nie przeszkadza w zawarciu małżeństwa, pod warunkiem, że nie została zatajona przed drugą stroną" - czytamy w dokumencie.

Wśród kolejnych pytań może pojawić się także kwestia zmiany płci. Jak czytamy w dokumencie episkopatu, "Nie można bowiem dopuścić do zawarcia związku między osobami tej samej płci (z punktu widzenia biologiczno-genetycznego)." W takiej sytuacji ksiądz nie ma prawa sporządzać formalnej dokumentacji przedślubnej i ustalać daty ślubu.

W dekrecie zakazano także zawierania małżeństw mieszanych, czyli takich, w których katolik lub katoliczka chce wejść w związek z ochrzczonym niekatolikiem. W takiej sytuacji potrzebna będzie specjalna zgoda.

