Politycy PiS pożegnali Jolantę Szczypińską. Kaczyński: Była wyjątkowo dobrą osobą [ZDJĘCIA]

Uroczysty kondukt pogrzebowy przeszedł ulicami Słupska i dotarł na cmentarz komunalny. Państwowy pogrzeb poprzedziła msza św., którą – pod przewodnictwem biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ks. Edwarda Dajczaka – odprawiono w Kościele Mariackim w Słupsku.

W uroczystościach, które miały charakter oficjalny, brali udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski i ministrowie.

- Jola była wyjątkowo dobrą osobą, dobrą także w tym osobistym wymiarze. Potrafiła naprawdę zdobyć się w tej dobroci na bardzo wiele. (...) Jola była także osobą dzielną, którą dotknęło w życiu wiele nieszczęść, nieszczęść, które wynikały z sytuacji społecznej, politycznej w naszym kraju, ale także tych, które wynikały z choroby. W latach 90. nie tylko nie odzyskała pracy, którą utraciła ze względu na polityczne represje, ale także przez dłuższy czas była bezrobotna, była osobą, która w najdosłowniejszym tego słowa znaczeniu nie miała z czego żyć".

Jak dodał, Szczypińska była ciężko chora "przez ostatnie przeszło 19 lat swojego życia". Kaczyński zaznaczył jednocześnie, że zmarła, mimo tej bardzo trudnej sytuacji, "zachowywała wiele radości życia, była w istocie osobą radosną, pełną uśmiechu, pełną gotowości nie tylko do pomocy innym, ale także do wspólnej zabawy, do tego, by być z innymi szczęśliwa".

Jolanta Szczypińska została pochowana w grobie rodzinnym, przy rodzicach i bracie.

Jolanta Szczypińska zmarła 8 grudnia po ciężkiej chorobie. Miała 61 lat.

Szczypińska (z domu Joachimiak), urodziła się 24 czerwca 1957 roku w Słupsku. Była absolwentką Policealnego Studium Medycznego; po jego ukończeniu pracowała jako pielęgniarka. W latach 80. zaangażowała się w działalność opozycyjną; była m.in. współzałożycielką struktur NSZZ "Solidarność" w słupskim szpitalu wojewódzkim. Działała w podziemiu.

Karierę polityczną zaczynała w Porozumieniu Centrum, partii Jarosława Kaczyńskiego. Następnie była wśród współzałożycieli Prawa i Sprawiedliwości.

Była posłanką na Sejm RP ze Słupska w IV, V, VI, VII oraz obecnej kadencji. Pracowała w Komisji Zdrowia oraz Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Była wiceprzewodniczącą Klubu Parlamentarnego PiS. Jolanta Szczypińska była w delegacjach Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej. Pracowała też w czterech zespołach parlamentarnych - jako wiceprzewodnicząca w polsko-chorwackim i polsko-palestyńskim i jako członek w polsko-ukraińskim i w polsko-tajwańskim.

RadioZET.pl/PAP/DG