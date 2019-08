Śmierć Dawida Kosteckiego. Kolejny więzień chciał popełnić samobójstwo

Tydzień po śmierci Dawida Kosteckiego w Areszcie Śledczym na Białołęce, w Zakładzie Karnym w Rzeszowie próbował popełnić samobójstwo kolejny więzień - dowiaduje się Radio ZET. Wg ustaleń Radia ZET 1 lipca tego roku miał on być przetransportowany do Warszawy, by zeznawać w tej samej sprawie co Kostecki dotyczącej rozboju.