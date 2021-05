Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, 34 proc. badanych zagłosowałoby na Zjednoczoną Prawicę, 23 proc. na Polskę 2050, KO poparłoby 16 proc., a po 10 proc. oddałoby głos na Lewicę i Konfederację - wynika z najnowszego sondażu Social Changes dla wPolityce.pl.

Sondaż został przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wpolityce.pl w dniach od 30 kwietnia do 4 maja 2021 roku. Z badania wynika, że chęć głosowania na Zjednoczoną Prawicę (PiS, Solidarna Polska i Porozumienie) zadeklarowało 34 proc. badanych, co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim badaniem z drugiej połowy kwietnia.

Sondaż: Polska 2050 znacznie wyprzedza KO

Jak zaś prezentuje się sytuacja na opozycji? Polska 2050 Szymona Hołowni uzyskała 23 proc. wskazań, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy. Ugrupowanie byłego prezentera TVN (który w zeszłorocznych wyborach prezydenckich uzyskał trzeci wynik - prawie 14 proc. głosów) aż o 7 pkt proc. wyprzedza Koalicję Obywatelską.

Ta cieszy się poparciem 16 proc. respondentów - w porównaniu z poprzednim badaniem oznacza to spadek poparcia o 4 punkty procentowe. Trend, w którym Polska 2050 wyprzedza KO w sondażach, zaczyna się więc coraz wyraźniej zarysowywać.

PSL i Kukiz'15 poza Sejmem. 69 proc badanych poszłoby do urn

Bez zmian pozostało poparcie dla Lewicy - nadal wynosi ono 10 proc. Tyle samo respondentów zadeklarowało oddanie głosu na skrajnie prawicową Konfederację, co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim sondażem. Poparcie dla formacji Kukiz'15 oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego również pozostało bez zmian - odpowiednio jest to 3 proc. i 2 proc. wskazań. Inne ugrupowanie wskazało 2 proc. ankietowanych (więcej o 1 punkt proc.)

Deklarowana frekwencja wynosi 69 proc., co oznacza wzrost o 2 punkty (42 proc. deklaruje zdecydowany zamiar udziału w głosowaniu). Z kolei 21 proc. badanych (1 punkt proc. więcej) zapowiada, że nie weźmie udziału w głosowaniu, w tym 10 proc. deklaruje zdecydowaną niechęć do udziału w wyborach. 10 proc. ankietowanych nie zdecydowało jeszcze o tym, czy wziąć udział w wyborach (3 punkty proc. mniej niż poprzednio).

RadioZET.pl/PAP