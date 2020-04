"Szkoła z TVP" to będąca efektem współpracy między telewizją publiczną i Ministerstwem Edukacji Narodowej seria telewizyjnych programów edukacyjnych. Emitowana na kilku kanałach, ma być w zamyśle przeznaczona przede wszystkim dla uczniów, którzy nie mają stałego dostępu do internetu i komputerów.

Nietrudno zauważyć, jak nieudana jest realizacja tego projektu i nie dziwi, niestety, że internet już zalała fala hejtu i memów. Widzowie i internauci krytykowali przede wszystkim kiepski poziom merytoryczny programów i wpadki prowadzących lekcji W sieci można znaleźć kompilacje wpadek, takich jak mylenie obwodu ze średnicą czy stwierdzenie, że "liczba parzysta to taka, która ma parę". Naśmiewano się także z tego, że nauczycielki prowadzą dialogi z wyimaginowany uczniami.

Jednak zamiast na decydentach z MEN i TVP (bez wątpienia głównych odpowiedzialnych za taki stan rzeczy), niechęć skupiła się na nauczycielkach. Jedna z nich, pragnąca zachować anonimowość, zdecydowała się na rozmowę z białostocką "Gazetą Wyborczą". Jej słowa nie tylko szokują, ale i rzucają nowe światło na kulisy całego przedsięwzięcia.

Kobieta pracuje w jednej z białostockich szkół i została do tego projektu wytypowana przez dyrekcję, nie za bardzo mogąc odmówić. Przyznaje, że odbywała się "łapanka", a na przygotowanie materiału do zaprezentowania podczas nagrań, miała zaledwie jeden dzień.

Nie tak to sobie wyobrażałam. Bez żadnych prób, wsparcia, scenariusza ze strony telewizji. Dostałyśmy mikrofony i jedynie wskazówki, do której kamery mówić. Wszystko musiałyśmy wymyślać same – od scenariuszy, po materiały dydaktyczne. A nie mogłyśmy korzystać z niczego, co sobie normalnie, na własny użytek przygotowujemy na codzienne lekcje, czyli z YouTube’a czy zdjęć z internetu, bo telewizja wymagała, aby posługiwać się materiałami, do których mamy prawa autorskie