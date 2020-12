Grupa 30 księży, zakonników i sióstr zakonnych nagrała krótki filmik pt. "Tylko powiedz to każdemu". W ten sposób nawiązali do tytułu filmu braci Sekielskich, piętnującego pedofilię w kościele. Celem była jednak odpowiedź na zachowanie ojca Tadeusza Rydzyka podczas 29. urodzin Radia Maryja.

Tadeusz Rydzyk usprawiedliwiał na jubileuszu Radia Maryja biskupa kaliskiego, oskarżanego o tuszowanie pedofilii . - To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył, a kto nie ma pokus, niech się pokaże. Nazwał go wręcz "współczesnym męczennikiem", a szkalującą go publikację - "filmidłem". Kilka dni później przeprosił za swoje słowa, które zostały odebrane inaczej niż chciał.

Brak adekwatnej reakcji władz kościelnych wywołał oburzenie części duchownych, m.in. ojca Pawła Gużyńskiego. Razem z innymi nagrał krótki filmik, obnażający sens słów Rydzyka.

Duchowni reagują na bulwersujące słowa o. Rydzyka. Ale też bierność Kościoła

- To prosty, ludzki, ewangelicki język, dzięki któremu w centrum sprawy stoją osoby skrzywdzone przez ludzi kościoła. To też pokazanie biskupom, jak o takich problemach mówić, bo oni wciąż tego nie rozumieją, nie potrafią zachować się przyzwoicie. Wysyłają tylko rzecznika episkopatu, który się tylko wije i tłumaczy. I nie słyszymy głosu biskupów, którzy w jasny sposób powiedzieliby, dlaczego zachowanie o. Rydzyka jest niegodne katolika – powiedział Radiu ZET o. Gużyński.

Jak dodaje, ma nadzieje na to, że ta krótka publikacja doda też odwagi zwykłym księżom w stawaniu w obronie osób pokrzywdzonych przez ludzi kościoła.

– To oni są najważniejsi, później długo, długo nic. Odzew na nasz filmik jest duży, ludzie reagują spontanicznie. A najbardziej mnie rozbroiły wiadomości od samych osób pokrzywdzonych, że mi dziękują. Za co oni mi dziękują, przecież to oni powinni stać w centrum i być otoczeni wielką troską. A ja zrobiłem tylko coś, co musiało być zrobione, a czego niestety nie zrobili biskupi – dodaje dominikanin.

RadioZET.pl/BC