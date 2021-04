Awantura o KPO. Trzaskowski: Lewica podważyła naszą ciężką pracę

Rafał Trzaskowski, zabierając głos jako drugi, po liderze partii Borysie Budce, przekonywał, że pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy są potrzebne m.in. po to, by móc walczyć z katastrofą klimatyczną. Jak podkreślił, nie da się jednak tych pieniędzy odpowiednio wykorzystać bez samorządów. - Alternatywą proponowaną przez PiS jest brudna energia i korupcja polityczna - powiedział Trzaskowski.

Trzaskowski: Lewica podważyła naszą ciężką pracę

Przekonywał, że pieniądze z Funduszu Odbudowy powinny dostać wszystkie samorządy - zarówno np. małe gminy na Podkarpaciu, jak i duże miasta, takie jak Poznań czy Warszawa. Niestety, jak mówił, w porozumieniu, które Lewica zawarła z rządem, pieniądze dla samorządów co prawda mają być, ale z pożyczek.

Lewica niestety podważyła naszą ciężką pracę - również w instytucjach europejskich Rafał Trzaskowski

Dodał, że mimo wszystko zawsze chce patrzeć pozytywnie na rzeczywistość. - To, co zrobiła Lewica, to powinna być lekcja dla nas wszystkich, że trzeba być razem - powiedział prezydent Warszawy.

PiS zgodził się na propozycje Lewicy ws. KPO. Burza na opozycji

We wtorek doszło do spotkania przedstawicieli Lewicy z premierem Mateuszem Morawieckim i przedstawicielami klubu PiS ws. Funduszu Odbudowy i KPO. Obie strony zakomunikowały potem, że doszło do porozumienia w sprawie poparcia dla Krajowego Planu Odbudowy - zostały przyjęte wszystkie propozycje Lewicy do tego dokumentu. KPO w piątek ma zostać przyjęty przez rząd, a potem przesłany Komisji Europejskiej.

Inne kluby opozycyjne, m.in. PSL i KO, skrytykowały postawę Lewicy ws. "dogadania się" z rządem ws. poparcia KPO, zarzucając jej "zdradę opozycji, wyborców i polskiej demokracji" oraz że zapomniała o "wspólnych opozycyjnych postulatach i żadnego z nich nie wynegocjowała i nie wymusiła na rządzie".

W 2020 r. przywódcy państw członkowskich na unijnych szczytach w Brukseli wynegocjowali kształt unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz zupełnie nowego instrumentu finansowego UE, Funduszu Odbudowy, który ma być reakcją na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19. Aby uruchomić wypłatę środków z FO, kraje członkowskie muszą ratyfikować grudniową decyzję Rady Europejskiej o zwiększeniu zasobów własnych UE. Z kolei podstawą do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy będzie Krajowy Plan Odbudowy.

RadioZET.pl/PAP