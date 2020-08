Ulewy w Kłodzku i okolicach Kotliny Kłodzkiej spowodowały liczne zalania budynków, piwnic, podtopienia ulic. Strażacy interweniowali już ok. 30 razy, ale liczba ta na pewno wzrośnie.

Ulewa przeszła nad Kłodzkiem i okolicami Kotliny Kłodzkiej. Dyżurny dolnośląskiej straży pożarnej bryg. Adam Holak w sobotę poinformował PAP, że ulewne deszcze trwały kilka godzin i pierwsze zgłoszenia o interwencję otrzymano po godz. 15.

Ulewne deszcze spowodowały zalania budynków, piwnic, podtopienia ulic. Liczba interwencji na pewno wzrośnie, choć deszcz przestał padać.

"To są przede wszystkim zalania piwnic i budynków. Kanalizacja burzowa nie była w stanie przyjąć takiej ilości wody i wybijało na ulice studzienkami. Zgłoszeń jest tak dużo, że musieliśmy je poszeregować i wyjeżdżamy po kolei w miarę możliwości" - powiedział strażak.

Dodał, że dotychczas wykonano 28 interwencji, ale ich liczba będzie na pewno większa, choć w Kotlinie Kłodzkiej przestało już padać. Ulewy przesunęły się nad Opolszczyznę.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców woj.: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, podlaskiego oraz części woj.: mazowieckiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Wiatr może miejscami osiągnąć do 100 km/h, zaś opady deszczu do 50 mm.

"Uwaga! Dziś (22.08) bardzo silny wiatr i burze z gradem. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - o takiej treści wiadomość RCB wysłało mieszkańcom zagrożonych silnymi burzami regionów.

RCB przypomina, że w trakcie burzy należy w razie możliwości zostać w domu. Powinno się zabezpieczyć drzwi i okna oraz przedmioty na parapecie i balkonie, a także odłączyć od prądu sprzęt domowy. Jeśli jednak ktoś przebywa na zewnątrz, zalecane jest unikanie otwartych przestrzeni.

