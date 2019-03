Rolnicy zablokowali plac Zawiszy. Świńskie łby i jabłka na jezdni [WIDEO]

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

– Warszawiacy zostali odcięci od drogi, to symboliczne pokazanie rolników odciętych od rynków sprzedaży w Polsce. To przedsmak tego, co może wydarzyć się w najbliższych dniach – mówi Radiu ZET Michał Kołodziejczak, lider AGROuni.

– Jeśli rząd, minister nie będą pracować na rzecz rolnictwa i odzyskania przez polskich przedsiębiorców handlu to przetniemy Warszawę na pół – dodaje w rozmowie z Radiem ZET.

- Prosimy o omijanie tego rejonu. Policjanci z ruchu drogowego wysyłają użytkowników dróg na objazdy - powiedział kom. Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji. O tym, czy protestujący rolnicy zostaną ukarani mandatami, policja będzie decydowała później. Najpierw mundurowi będą ustalać tożsamość osób, które protestują i zakłóciły ruch drogowy.

Jak podał Zarząd Transportu Miejskiego, w związku z protestem autobusy i tramwaje kierowane są "na najbliższe przejezdne szlaki komunikacyjne".

AGROunia chce m.in. gwarancji na półkach w supermarketach 50 procent polskich produktów, tych tradycyjnie wytwarzanych w naszym kraju, i znakowania żywności flagą pochodzenia.

Niewykluczone, że jeszcze dziś w Warszawie pojawią się kolejne utrudnienia w ruchu spowodowane protestem.

