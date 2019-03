Ulica Lecha Kaczyńskiego? Mazurek: To powinno być eksponowane miejsce

„Jedna z ulic w Warszawie powinna nosić imię Lecha Kaczyńskiego” – powiedziała w środę rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Dodała, że powinno to być eksponowane miejsce, na co – jej zdaniem - PO się zgodzi.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział w środę, że po wyborach parlamentarnych zgłosi propozycję, by Lech Kaczyński miał w Warszawie swoją ulicę.

Beata Mazurek, pytana przez dziennikarzy, czy Lech Kaczyński powinien mieć w Warszawie ulicę swego imienia, odpowiedziała: "W mojej ocenie na pewno". "Powinno to być (…) miejsce eksponowane, bo był nie tylko prezydentem Warszawy, ale prezydentem Rzeczypospolitej, i ufam, że Platforma przestanie być małostkowa i że tak się stanie" – dodała.

Dekomunizacja ulic

Zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną samorządy miały czas do 2 września 2017 r. na zmianę nazw uznanych propagujące komunizm. Pod koniec sierpnia 2017 r. Rada Warszawy - z inicjatywy PO - zdecydowała, że nowych patronów będzie miało sześć ulic. W listopadzie 2017 r. wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, wydając zarządzenia zastępcze, zdecydował o zmianie nazw 47 kolejnych ulic, w tym al. Armii Ludowej na al. Lecha Kaczyńskiego. Władze Warszawy zaskarżyły 50 zarządzeń wojewody.

W grudniu Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyroki WSA o uchyleniu 44 zarządzeń wojewody zmieniających nazwy ulic w Warszawie w związku z ustawą dekomunizacyjną - w tym uchylenie zmiany al. Armii Ludowej na al. Lecha Kaczyńskiego.

Rafał Trzaskowski: Lech Kaczyński powinien mieć swoją ulicę w Warszawie

Do podjętej w grudniu decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego Rafał Trzaskowski odniósł się jeszcze w styczniu. „Nie może być tak, że PiS będzie z pogwałceniem prawa stawiał pomniki czy zabierał ulice, natomiast uważam, że Lech Kaczyński powinien mieć swoją ulicę w Warszawie” – powiedział Trzaskowski w TVN24.

Zapytany, czy będzie "zdejmował tabliczki" z nazwiskiem Lecha Kaczyńskiego, odparł: "Tak, bo respektuję to, co powiedział sąd. Natomiast nie wykluczam, że Lech Kaczyński będzie miał swoją ulicę w Warszawie, ba, uważam, że powinien mieć swoją ulice w Warszawie. Uważam, że większość warszawiaków by się zgodziła na to, by Lech Kaczyński mógłby mieć swoją ulicę, na przykład przy Muzeum Powstania Warszawskiego".

RadioZET.pl/PAP/TVN24/MK