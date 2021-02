Pociąg kolei WKD zderzył się w środę z samochodem osobowym na przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Jutrzenki na warszawskich Włochach. W aucie było troje dzieci, które w wyniku wypadku trafiły do szpitala.

Wypadek na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Jutrzenki w Warszawie. Do zdarzenia doszło w sąsiedztwie stacji Warszawa Salomea. Pociąg, który jechał ze warszawskiego Śródmieścia do Podkowy Leśnej, ok. godz. 15.25 zderzył się na przejeździe kolejowym z volkswagenem.

Dyżurna z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji przekazała PAP, że w wyniku wypadku troje małoletnich pasażerów auta trafiło do szpitala. To dzieci w wieku 7 lat, 3 lata i 1,5 roku.

Warszawa. Pociąg WKD potrącił samochód na przejeździe. Troje dzieci w szpitalu

Wypadek spowodował duże utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej. "Na kilku przejazdach kolejowych widoczne są długie zatory z uwagi na to, że pociągi czekają na przystankach (zlokalizowanych koło przejazdów). Mamy informację odnośnie Reguł oraz Komorowa w tym względzie" - przekazała WKD o godz. 17.15. Kierowca samochodu był trzeźwy. Na miejscu trwają działania służb.

"Do czasu przeprowadzenia czynności wyjaśniających w miejscu zdarzenia przez Policję oraz czynności służb ratowniczych ruch pociągów w obydwu kierunkach pozostaje zawieszony do odwołania" - poinformowano na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

fot. PAP/Paweł Supernak

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP