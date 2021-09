Samobójstwo w białym miasteczku. 94-latek pozostawił list

Samobójstwo w białym miasteczku na proteście medyków. Do tragedii doszło w sobotę ok. godz. 10.20, gdy samookaleczenia dokonał 94-latek. Starszy mężczyzna trafił do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować.

Polska Agencja Prasowa dotarła do zdjęcia listu mężczyzny, który w sobotę śmiertelnie postrzelił się w Warszawie.

Śmierć w białym miasteczku. Postrzelił się 94-latek, zostawił list

W odręcznie napisanym liście widnieje data 18.09.2021 r., miejscowość, numer egzemplarza - 1. "Oddałem życie jako protest przeciwko strajkowi służby zdrowia (bo jest polityczny przeciw Polsce PiS)!" – cytuje list Polska Agencja Prasowa. Został on podpisany imieniem i nazwiskiem, pada w nim także data urodzenia mężczyzny.

Wcześniej RMF FM podało, że z nieoficjalnych informacji wynika, iż tragicznie zmarłym jest starszy mężczyzna, emerytowany wojskowy. Poza podpisanym przez niego listem policja znalazła przy nim dwie sztuki broni.

Policja przekazała PAP, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż doszło do samookaleczenia, a mężczyzna zmarł. Podkomisarz Rafał Retmaniak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji podał, że mężczyzna z obrażeniami twarzy został przewieziony do szpitala, w którym później zmarł. "Białe Miasteczko 2.0" istnieje od 11 września, powstało po manifestacji pracowników ochrony zdrowia w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nawiązuje w swojej idei do słynnego protestu pielęgniarek w 2007 roku.

RadioZET.pl/PAP