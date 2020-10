Seria brutalnych ataków i napaści na uczestników piątkowego Strajku Kobiet w Warszawie. Do tej pory stołeczna policja zatrzymała kilkanaście osób spośród grup pseudokibiców atakujących protest. Nie obyło się bez użycia granatów hukowych. Doszło do użycia gazu, a jego ofiarą miał być m. in. poseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz.