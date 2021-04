Stołeczni policjanci opublikowali wizerunek mężczyzny, który kilka razy ranił nożem kobietę. Do incydentu doszło przed miesiącem. Funkcjonariusze apelują o pilny kontakt osoby, które rozpoznają podejrzanego.

Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia. Funkcjonariusze prowadzą dochodzenie w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - poinformował podkom. Robert Koniuszy z mokotowskiej policji.

Do incydentu doszło 15 marca około godz. 19:00 na ul. Czerskiej 21 w Warszawie. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawca zadał cios ostrym narzędziem w okolice głowy kobiecie, wskutek czego doznała ona m.in. obrażeń twarzoczaszki" - przekazał policjant.

Funkcjonariusze opublikowali wizerunek podejrzanego. To mężczyzna w wieku ok. 30-40 lat, mający około 180 cm wzrostu. Ubrany był w ciemną kurtką oraz spodnie. "Po zdarzeniu uciekał ulicą Podchorążych do skrzyżowania i dalej przy obiekcie SOP, a następnie skręcił w ul. Sielecką" - czytamy.

Osoby, które były świadkami tego zdarzenia albo mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat tożsamości podejrzanego lub jego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z policjantami przy ul. Malczewskiego 3/5/7 na warszawskim Mokotowie. Informacje można przekazać, dzwoniąc na numery 47 72 392 50 lub 47 72 392 51 (czynne całą dobę) albo 47 72 392 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Można także napisać e-mail na adres: oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl.

fot. KRP II Mokotów

