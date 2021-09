"Siła uderzenia była tak duża, że wyrzuciło kobietę na kilka metrów". Kierowca autobusu był pijany

51-letnia kobieta trafiła w poniedziałek do szpitala z podejrzeniem pęknięcia kości barkowej i wstrząśnienia mózgu po tym, jak potrącił ją pijany kierowca miejskiego autobusu w Dąbrowie Górniczej – przekazał st. sierż. Marcin Kasprzyk z dąbrowskiej policji.

Do wypadku, jak podał "Dziennik Zachodni", doszło w poniedziałek ok. godz. 14 przy ul. Hutniczej w Dąbrowie Górniczej. Kobieta została potrącona, kiedy próbowała wsiąść do samochodu, zaparkowanego przy trasie przejazdu autobusu linii 609. Auto nie znajdowało się jednak w rejonie przystanku.

Dąbrowa Górnicza. 51-latka potrącona przez miejski autobus

Polska Agencja Prasowa poinformowała z kolei, że siła uderzenia była tak duża, że kobieta została wyrzucona na odległość kilku metrów. We wtorek nadal przebywała w szpitalu. St. sierż. Marcin Kasprzyk z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przekazał z kolei - cytowany przez PAP - że u 51-latki lekarze podejrzewają pęknięcie kości barkowej oraz wstrząśnienie mózgu.

Funkcjonariusze policji ustalają również dokładne okoliczności wypadku, planowane są też przesłuchania świadków. Badanie stanu trzeźwości na miejscu zdarzenia wykazało, że 56-letni kierowca autobusu - mieszkaniec Dąbrowy Górniczej - miał w wydychanym powietrzu ponad trzy promile alkoholu. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany.

