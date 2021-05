40-latek podający się za policjanta zastrzelił we wtorek w Raciborzu (woj. śląskie) podczas interwencji prawdziwego funkcjonariusza. W sieci znaleźć można nagranie z miejsca zdarzenia. Sprawca został już zatrzymany - usłyszał trzy zarzuty, a sąd zdecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące.

Racibórz i reszta Polski żyją tragedią, która wydarzyło się w tym śląskim mieście we wtorek rano. Mł. asp. Michał Kędzierski zginął podczas interwencji przy ul. Chełmońskiego, przy próbie wylegitymowania mężczyzny, który podając się za funkcjonariusza, w ubiorze przypominającym mundur, próbował kontrolować kierowców. Podczas interwencji Radosław Ś. wyciągnął broń i strzelił do funkcjonariusza. Jego kolega z patrolu postrzelił napastnika w udo.

40-letni sprawca został zatrzymany, trafił do szpitala. Jak poinformowała w środę przejmująca śledztwo w tej sprawie gliwicka prokuratura, mężczyzna usłyszy w szpitalu trzy zarzuty: dotyczące zabójstwa policjanta, usiłowania zabicia drugiego funkcjonariusza - w jego kierunku tez strzelał - oraz nielegalnego posiadania znacznych ilości broni i amunicji. Sąd zdecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące.

Racibórz. Nagranie z interwencji policji. "Ranny policjant, trzy osoby ranne"

Do internetu trafiło nagranie z Raciborza. Opublikował je na YouTube portal rybnik.com.pl. Widać na nim moment już postrzeleniu napastnika. Na filmiku możemy zauważyć leżącego przy samochodzie mężczyznę, który ubrany jest w strój przypominający policyjny mundur.

Oglądaj

W następnym ujęciu - z innej kamery - widać, jak do auta (oraz leżącego mężczyzny) zbliża się dwóch uzbrojonych funkcjonariuszy. Jeden z nich mówi przez radio: "Ranny policjant! Trzy osoby ranne!".

Racibórz. Policjant zastrzelony podczas interwencji

We wtorek rano policjanci z Raciborza otrzymali dwa zgłoszenia. Pierwsze dotyczyło dziwnie zachowującego się mężczyzny, w ubraniu przypominającym policyjny mundur, który na pobliskiej stacji benzynowej wsiadł do samochodu renault scenic, prawdopodobnie pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Patrol policji udał się na stację, jednak nie zastał już na niej poszukiwanego. Zauważono go kilka minut później na ul. Chełmońskiego, gdzie według drugiego zgłoszenia ktoś ubrany w policyjny mundur próbował kontrolować samochody.

Mężczyzna wstrzymywał ruch, podchodził do samochodów i rozmawiał z kierowcami. Podczas policyjnej interwencji wyciągnął broń i oddał strzały w kierunku klatki piersiowej policjanta - mł. asp. Kędzierskiego. Ranny funkcjonariusz był reanimowany, najpierw przez kolegę z patrolu, potem kolejnych policjantów i medyków, którzy pojawili się na miejscu. Nie udało się uratować jego życia. Radosław Ś. został obezwładniony i zatrzymany. Według nieoficjalnych informacji, w samochodzie mężczyzny - poza pistoletem, którego użył – znaleziono także broń automatyczną, a w jego mieszkaniu ujawniono plantację marihuany.

Mł. asp. Michał Kędzierski w chwili śmierci miał 43 lata, w policji służył od 2011 r. Wcześniej był dziennikarzem lokalnych mediów. W piątek odbędą się jego uroczystości pogrzebowe. Udział w nich zapowiedział m.in. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Funkcjonariusze apelują, by zmarłego na służbie policjanta pożegnać także poza Raciborzem. "W geście solidarności oraz ku czci policjanta punktualnie o 12 włączmy sygnały świetlne i dźwiękowe, zatrzymajmy się na chwilę i oddajmy honor" - napisano na profilu Policji.

RadioZET.pl/PAP/YouTube