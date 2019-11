Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do zatrzymań przez ABW doszło w Warszawie i Szczecinie, 10 listopada. Ustalono, że zatrzymani czynili przygotowania do zamachu na mniejszość muzułmańską. W toku śledztwa ustalono, że byli to członkowie ekstremistycznej grupy, która od dłuższego czasu zastraszała osoby wyznania islamskiego mieszkające w Polsce.

Ustalono, że poza szykanami i prześladowaniami, grupa planowała również bardziej radykalne działania z wykorzystaniem broni palnej i materiałów wybuchowych Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych

Grupa miała wzorować się na zamachach terrorystycznych Andersa Breivika w Norwegii (2011 r.), czy ataku na meczet w Nowej Zelandii (2019 r.).

Pomimo orzeczonego przez sąd zakazu kontaktów i zainteresowań w zakresie broni, amunicji i eksperymentów pirotechnicznych, nadal zajmował się wytwarzaniem broni palnej i materiałów wybuchowych – S. Żaryn

Akcja służb objęła województwa mazowieckie, zachodniopomorskie, podkarpackie. W jednym z mieszkań na warszawskich Włochach funkcjonariusze ABW zabezpieczyli dużą ilość materiałów wybuchowych czy broń palną.

- Ujawniony materiał wybuchowy - po przeprowadzeniu niezbędnych eksperymentów procesowych - został zneutralizowany na terenie poligonu Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce koło Warszawy – dodał Żaryn.

Zatrzymani usłyszeli cztery zarzuty: przygotowania do przestępstwa sprowadzenia zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu (…), publicznego nawoływania do zabójstwa wobec grup etnicznych i wyznaniowych, posiadania bez pozwolenia prekursorów materiałów wybuchowych, broni palnej i amunicji oraz przewóz narkotyków wewnątrz UE.

RadioZET.pl/PAP