Zenek Martyniuk w podręczniku do polskiego. „To jedynie aluzja literacka”

Ćwiczenie inspirowane twórczością Zenka Martyniuka ukazało się w podręczniku wydanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Reporter Radia ZET Maciej Bąk zapytał więc u źródła, skąd akurat taka inspiracja.

"Zacznijmy od tego, że ten tekst nie ukazał się w podręczniku, a właśnie w zeszycie ćwiczeń, co jest zasadniczą różnicą. A przeglądając wpisy w internecie można odnieść wrażenie, że po prostu Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe zamieszcza utwory Zenka Martyniuka obok utworów Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta czy Wisławy Szymborskiej, co jest oczywistą nieprawdą" - mówi Radiu ZET rzecznik wydawnictwa Paweł Mazur.

Zenek Martyniuk w podręczniku do języka polskiego

"To też nie jest tekst Zenka Martyniuka. To jest jedynie parafraza literacka. Można wręcz powiedzieć, że jest to aluzja literacka, bo te teksty są diametralnie różne. I gdyby nie te oczy błękitne, do których nawiązujemy, to pewnie osoby niezorientowane w twórczości disco-polo miałyby problem, żeby te dwa teksty ze sobą powiązać" - dodaje Paweł Mazur. Tekst pieśni Akcentusów brzmi na przykład tak:

Odkąd zobaczyłem Ciebie, Nie tknę jadła ni napoju, Ciągle czuję się jak w niebie Podczas ćwiczeń, nawet w boju

"Tekst jest stylizowany na pieśń trubadurów. Akurat ten rozdział książki dotyczy średniowiecza. Tymczasem w tekście Zenona Martyniuka mamy do czynienia z zakochanym mężczyzną, który wzdycha do swojej wybranki. I to autorkom wydało się na tyle atrakcyjne, że stwierdziły że mogą to żartobliwie przerobić właśnie na pieśń trubadurów" - tłumaczy rzecznik Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

O zdanie na temat Akcentowego akcentu w zeszycie ćwiczeń do języka polskiego zapytaliśmy uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących numer 7 w Gdańsku. "Nawet nasza wychowawczyni polonistka mówiła nam, że takie teksty mogą posłużyć jako humorystyczne przykłady. Ale brać to na poważnie? No nie wiem" - mówi Radiu ZET jedna z uczennic. "Myślę, że można na to popatrzeć z przymrużeniem oka po prostu" - dodaje inna nastolatka. "No my takich przebojów w szóstej klasie nie przerabialiśmy" - śmieje się kolejny uczeń ZSO nr 7. I dodaje: "W sumie Zenek to jest taki trochę bard, jak Jaskier od Wiedźmina, to w sumie czemu nie?".

RadioZET.pl/RadioZET