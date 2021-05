Zmiany w Kodeksie drogowym wejdą w życie już we wtorek, po ponad czterech miesiącach od uchwalenia nowego prawa. Dłuższe niż zwykle vacatio legis wiązało się z istotą zmian i potrzebą ich wdrożenia zmian poprzez konsultacje.

"Zmiany, które wejdą w życie od wtorku, mają na celu m.in. zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię, oraz ujednolicenie dopuszczalnych prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym niezależnie od pory" - powiedział PAP kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Zmiany w Kodeksie drogowym od 1 czerwca. Piesi będą lepiej chronieni na przejściach

Nowe przepisy Kodeksu drogowego zakładają, że kierowcy zbliżając się do przejść dla pieszych będą "zobowiązani zachować szczególną ostrożność, ale też zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście". Oznacza to, że wystarczy, by pieszy wyraził zamiar przejścia, by kierowca musiał się zatrzymać.

Zmianie ulega też dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym – znika nocne ograniczenie do 60 km/godz. O każdej porze kierowcy będą mogli przemieszczać się z prędkością do 50 km/godz. Wyjątek stanowić będzie strefa zamieszkania, gdzie prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi 20 km/godz.

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych, a także wchodzący na nie - ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju Robert Opas, Komenda Główna Policji

Nowe przepisy mają pomóc w egzekwowaniu tzw. jazdy na zderzak na autostradach i drogach ekspresowych. Niezachowanie należytego dystansu będzie od tej pory karane. Przepisy zakładają minimalny odstęp między pojazdami, uzależniając go od prędkości pojazdu. "Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę" – podaje Policja. Na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 metrów, przy 120 km/godz. – nie mniejszy niż 60 metrów, przy 140 km/godz. – nie mniej niż 70 metrów.

Pisanie SMS-a na pasach już nie przejdzie

Nowe obowiązki będą ciążyły też na pieszych. W nowych przepisach pieszym zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię. "W tym również przez przejście dla pieszych lub torowisko, w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych" – podał Robert Opas, z KGP.

Policja wskazuje, że zmiany w przepisach mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa m.in. niechronionych uczestników ruchu drogowego. „Mimo, iż statystyki dotyczące zdarzeń z udziałem pieszych mają tendencję zniżkową to należy pamiętać, że piesi stanowili w 2020 r. 25,3 proc. ogółu ofiar wypadków drogowych w Polsce. Na drogach zginęło 631 pieszych a 4,7 tys. zostało rannych" – podał policjant.

RadioZET.pl/PAP