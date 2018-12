Zuzanna Łapicka nie żyje. Dziennikarka i b. żona Daniela Olbrychskiego miała 64 lata

O śmierci dziennikarki poinformował na swoim profilu na Facebooku reżyser Andrzej Saramonowicz:

"Umarła Zuzanna Łapicka. Mógłbym to zbić bonmotem Tuwima: „Nie wiem, co się na tym świecie porobiło. Zaczynają umierać ludzie, którzy nigdy dotąd nie umierali”, ale to nie wystarczy. Bo Zuzia była fantastycznym człowiekiem. Ludzkim, ale i wściekłe inteligentnym, który nie zadowalał się byle czym. Jej odejście czyni wywrę. Polska kultura poniosła kolejną stratę nie do zastąpienia. Żal przeraźliwy. Płaczę, bo cóż innego pozostało" - napisał.

Kim była Zuzanna Łapicka?

Zuzanna Łapicka była dziennikarką i pisarką, córką sławnego aktora Andrzeja Łapickiego, a w larach 1978-88 żoną równie sławnego Daniela Olbrychskiego, z którym ma córkę Weronikę. Od kilku lat zmagała się z chorobą nowotworową.

Była m.in. kierownikiem redakcji kulturalnej TVP1, pisała dla miesięczników "Elle" CZY "Uroda". W tym roku ukazała się jej książka "Dodaj do znajomych".

