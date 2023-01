Adam Barański nie żyje. "Był osobą, którą kojarzyli absolutnie wszyscy"

Adam Barański zmarł 24 stycznia. O śmierci dziennikarza poinformowało Radio Wrocław, w którym od 2011 do 2019 roku pracował jako wydawca i prezenter, przygotowując i przedstawiając serwisy informacyjne.

Adam Barański nie żyje. Dziennikarz miał 44 lata

Adam Barański studiował na Uniwersytecie Wrocławskim i na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Pogrzeb dziennikarza odbędzie się w poniedziałek 30 stycznia o godz. 12 na cmentarzu komunalnym w Brzegu. To rodzinne miasto prezentera. Tam uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego.

Zanim dołączył do Radia Wrocław, Adam Barański w latach 2002-2005 pracował w opolskiej "Gazecie Wyborczej". Związał się także z Radiem Opole i opolskim oddziałem Telewizji Polskiej.

Koledzy zapamiętali jego wyjątkowe poczucie humoru. - Energiczny, wesoły. Pamiętam, że za czasów Adama nikt tak jak on nie przygotowywał kompleksowo i dokładnie serwisów informacyjnych - mówił o zmarłym Maciek Szabatowski z Radia RAM, cytowany przez "Gazetę Wyborczą".

Prezentera wspomina także dziennikarka natemat.pl Dorota Kuźnik. – Jako początkujący radiowiec całe godziny spędzałam na montażu, który niegdyś możliwy był wyłącznie w redakcji. Adam pracował wówczas na nocki, podczas których czytał wiadomości. Zawsze można było liczyć na pomoc z jego strony i ciepłe słowo, którym potrafił wesprzeć podczas trudnych początków. Niewątpliwie był osobą, którą kojarzyli absolutnie wszyscy, między innymi z oryginalnego stylu i zawsze promiennego uśmiechu – relacjonowała.

RadioZET.pl/Radio Wrocław/"Gazeta Wyborcza"/natemat.pl