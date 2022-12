"Człowiek choinka" już w rękach policji. Nieoficjalnie wiadomo, dlaczego niszczył auta

Policja od ponad tygodnia poszukiwała mężczyzny przebranego za choinkę, który uszkodził 20 samochodów na parkingu firmy Madar w miejscowości Warzymice w woj. zachodniopomorskim.

Mężczyzna najpierw zakamuflował się, przyczepiając do ubrania gałęzie świerku i tui, a później wszedł na teren firmy i zaczął niszczyć samochody. Nagrała go kamera monitoringu. - Przebijał opony w busach i w samochodach osobowych. W momencie, w którym próbował przebić oponę w samochodzie ciężarowym, zranił się mocno, najprawdopodobniej w rękę i wtedy zrezygnował - relacjonował w rozmowie z PAP Mateusz Watral z firmy Madar. Policja wyceniła straty na 30 tys. złotych.

Mężczyzna został zatrzymany w środę przez polickich policjantów. - Jest to 32-letni mieszkaniec Szczecina, który teraz przebywa w areszcie - powiedziała TVN24 komisarz Anna Gembala z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Szczecin. "Człowiek choinka" aresztowany

Policjantka dodała, że 32-latek przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. - Na tę chwilę trudno powiedzieć, co było bezpośrednią przyczyną jego zachowania. Za to przestępstwo może grozić nawet do pięciu lat pozbawienia wolności - poinformowała komisarz Gembala.

Policja wyjaśnia dokładne okoliczności sprawy. Według nieoficjalnych ustaleń TVN24 32-latek kierował się osobistym motywem, “być może nawet sercowym”.

