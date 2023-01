Troje nastolatków zginęło. "To jeden z najtragiczniejszych wypadków"

Troje nastolatków zginęło w nocy w wypadku w Lublinie. Kom. Anna Kamola z zespołu prasowego KWP w Lublinie przekazała, że do wypadku doszło przed północą na ul. Jana Pawła II.

- Kierujący samochodem marki audi A4 nagle zjechał z drogi i uderzył w latarnię, która znajdowała się pomiędzy jezdniami. Autem podróżowały cztery młode osoby – powiedziała.

Lublin. Troje nastolatków zginęło w wypadku

Śmierć na miejscu poniósł 18-letni kierowca, 17-letni pasażer i młoda dziewczyna, której wiek jest obecnie ustalany. Natomiast ranny 16-latek został przewieziony do szpitala w bardzo ciężkim stanie.

Dyżurny KW PSP w Lublinie mł. bryg. Marcin Babula dodał, że trzy osoby były zakleszczone wewnątrz samochodu i strażacy wydostali je za pomocą specjalistycznych narzędzi, a czwarta osoba została prawdopodobnie uwolniona z wraku przez osoby postronne. - Nasze działania zakończyły się przed godz. 4 nad ranem w piątek – uzupełnił.

"18-latek kierujący audi, który doprowadził do tragicznego wypadku, miał prawo jazdy od niecałego miesiąca" - dowiedział się reporter Radia ZET Piotr Olejarz.

"To jeden z najtragiczniejszych wypadków drogowych w ostatnich latach w Lublinie. Wszystko wskazuje na to, że doprowadziła do niego nadmierna prędkość" - pisze portal Lublin112. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia szczegóły tragicznego wypadku.

