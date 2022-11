Celem Nagrody Woyciechowskiego jest uhonorowanie dziennikarzy za odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie tego, co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane. Tym razem zdecydowano o przyznaniu dodatkowej, niezależnej nagrody w nowej kategorii Autor Internetowy. Jej celem jest nagradzanie autorów treści internetowych (w tym: ekspertów, publicystów, pasjonatów, dziennikarzy) tworzących poza głównym nurtem mediów - wyróżniających się rzetelnością, wiarygodnością, syntetycznym podejściem do poruszanych tematów, mających, w danym roku, istotny wkład w objaśnianie zagadnień i zjawisk ważnych społecznie oraz pozytywny wpływ na kształtowanie poglądów i postaw obywatelskich. Kandydatów do tej kategorii mógł zgłosić każdy.

Paweł Reszka i Katarzyna Gandor laureatami Nagrody Woyciechowskiego 2022

Laureatem 18. edycji konkursu w tradycyjnej kategorii dziennikarskiego został Paweł Reszka nominowany za cykl reportaży z ogarniętej wojną Ukrainy, w tym tekst pt. „Bucza, śmierć i Margarita. Wstrząsająca historia jednej zbrodni” z 21 kwietnia 2022 r., który ukazał się w tygodniku „Polityka”. To już jego trzecia Nagroda Woyciechowskiego. Oprócz honorowej statuetki otrzymał 50 tys. zł.

fot. Radio ZET

Honorowe wyróżnienia powędrowały do dwóch innych korespondentów wojennych za ich materiały z Ukrainy: Mateusza Lachowskiego i Michała Przedlackiego. Trzecie wyróżnienie trafiło w ręce Szymona Jadczaka i Mateusza Ratajczaka nominowanych za cykl materiałów śledczych dotyczących kontrowersyjnej działalności wiceministra sportu, Łukasza Mejzy, które ukazywały się w listopadzie i grudniu 2021 r. w Wirtualnej Polsce.

W kategorii Autor Internetowy zwyciężyła Katarzyna Gandor (Kasia Gandor) za konsekwentne promowanie wiedzy o środowisku, zdrowiu, zrównoważonym rozwoju i technologiach oraz profesjonalne wykorzystanie możliwości komunikacyjnych, które stwarza platforma YouTube. Nagrodą pieniężną w tej kategorii było 30 tys. zł. Wyróżnienia odebrali: Maciej Okraszewski, autor podcastu „Dział Zagraniczny” i Jarosław Wolski znany z kanału „Wolski o Wojnie” na YouTubie.

fot. Radio ZET

Podczas uroczystej gali przyznano jeszcze jedną, pozakonkursową nagrodę. Decyzją redakcji Radia ZET Specjalną Nagrodą im. Andrzeja Woyciechowskiego uhonorowano redakcję Faktów TVN za 25-lecie swojej obecności w polskiej przestrzeni medialnej, bezkompromisową wierność misji dziennikarskiej i niezmienne prezentowanie najwyższego standardu programu informacyjnego. Statuetkę odebrał Michał Samul, redaktor naczelny Faktów TVN i TVN24.

W tym roku, również po raz pierwszy, przed wieczorną galą odbyło się całodniowe Forum Dziennikarskie organizowane w ramach 18. edycji Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Jego temat przewodni brzmiał: „Media i wojna. Między informacją a propagandą”. Kontekstem debaty o dziennikarstwie i mediach była wojna w Ukrainie i wpływ, jaki na jej przebieg oraz postawy obywatelskie różnych narodów wywiera przekaz medialny. W debacie wzięli udział czołowi polscy dziennikarze i eksperci, a gościem specjalnym był Szabolcs Panyi, dziennikarz węgierskiego portalu direkt36.hu. Forum to platforma wymiany doświadczeń i opinii oraz miejsce wielostronnej dyskusji na temat wyzwań, przed którymi stoją dziś dziennikarze. Wydarzenie było skierowane do całego środowiska dziennikarskiego w Polsce, a szczególnie do młodych adeptów zawodu oraz do studentów dziennikarstwa.

W tym roku mecenasami i partnerami Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego są: Mecenas Gali – Mennica Polska; Fundator Nagrody (dziennikarska) - Fundacja Wolności Gospodarczej; Fundator Nagrody (Autor Internetowy) - spółka NOHO Investment. Partnerzy Merytoryczni – Stowarzyszenie „Demagog”, Patronite i Uniwersytet SWPS; Partner Prawny – GWW.

Poniżej zapis wideo transmisji gali wręczenia Nagrody Woyciechowskiego 2022: