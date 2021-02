11-letni Cristian zamarzł na śmierć w nieogrzewanej przyczepie. Chłopiec to jedna z najmłodszych ofiar tegorocznych mrozów i burz śnieżnych w USA, które pozbawiły milionów ludzi dostępu do prądu i wody. Chłopiec przybył z rodziną do USA w 2019 roku. Jego matka przyznaje, że w tym roku po raz pierwszy w życiu widział na własne oczy śnieg.