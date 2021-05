31-latka została spalona żywcem we Francji. Podpalił ją 44-letni partner. Francuska policja aresztowała go wkrótce po zabójstwie.

Spalona żywcem kobieta osierociła trójkę dzieci. Informację przekazała francuska policja. Do zdarzenia doszło w Merignac w południowo-zachodniej Francji. 44-letni partner kobiety najpierw postrzelił ją w nogi, a gdy upadła, oblał kobietę benzyną i podpalił. 31-latka zmarła na miejscu.

Sprawca został aresztowany przez policję krótko po zdarzeniu.

Przemoc wobec kobiet narasta w czasie pandemii

Najnowsze statystyki dotyczące przemocy wobec kobiet we Francji wskazują na spadek liczby zabójstw. W 2020 roku odnotowano ich 90 w stosunku do 146 w 2019 roku. Z policyjnych statystyk wynika jednak, że nasiliło się zjawisko przemocy domowej. Wpływ na to miał m.in. okres izolacji w czasie pandemii.