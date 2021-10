Alec Baldwin postrzelił śmiertelnie kobietę. Tragedia na planie filmu

Alec Baldwin, hollywoodzki aktor i laureat nagrody Emmy, w stanie Nowy Meksyk wraz z ekipą filmową kręcił zdjęcia do filmu "Rust". W czwartek na planie westernu doszło do śmiertelnego postrzelenia 42-letniej kobiety. Według serwisu TMZ.com to Halyna Hutchins, odpowiedzialna za zdjęcia do produkcji.

Pomimo starań ratowników nie udało się jej uratować. Ranny został również Joel Souza, reżyser i autor scenariusza do "Rust". Mężczyzna przebywa na oddziale ratunkowym w szpitalu.

Alec Baldwin postrzelił kobietę. 42-latka nie żyje

Film kręcony był w Bonanza Creek Ranch w Santa Fe, często wynajmowanym przez filmowców, zwłaszcza do kręcenia westernów. Okoliczności incydentu pozostają niejasne. Policja prowadzi śledztwo.

Według TMZ.com Baldwin użył pistoletu ze ślepymi nabojami podczas kręcenia jednej ze scen. Odłamki z wystrzału miały przypadkowo trafić dwie osoby. Nie wiadomo, czy ktoś przypadkiem włożył do rekwizytu naboje lub w lufie utknęło coś, co spowodowało tragedię.

Baldwin to jeden z najpopularniejszych amerykańskich aktorów. Jest także producentem, scenarzystą, pisarzem i aktywistą politycznym. Był nominowany do nagród Oscara i Tony.

