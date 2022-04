Aleksiej Byczkow został aresztowany 9 kwietnia w Rosji po tym, jak umieścił w sieci film, będący zapisem gwałtów na ukraińskich dzieciach. Wśród ofiar było też niemowlę.

25-latek jest spadochroniarzem z elitarnych wojsk powietrznodesantowych. Służył w jednostce nr 64044 w obwodzie pskowskim. Byczkow wraz ze swoim oddziałem walczył w Ukrainie.

Aleksiej Byczkow miał zgwałcić niemowlę i to nagrać. Film trafił na Telegram

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do litewskich parlamentarzystów powiedział, że udokumentowano setki przypadków gwałtów - na nieletnich dziewczynkach, małych dzieciach, nawet na niemowlęciu. - Nawet ta osoba, ten rosyjski dzikus Byczkow z Pskowa został zidentyfikowany. Spadochroniarz czy żołnierz sił specjalnych, który wysłał nagranie do swoich towarzyszy. Nagranie tego, co robi dziecku. Tego, jak torturuje dziecko. To właśnie rosyjskie wojsko - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy uderzył też w rosyjską propagandę, która głosi, że działania Rosjan w Ukrainie nie są wymierzone przeciw cywilom, a inwazję nazywa “operacją specjalną”. - Zastanawiam się jak minister obrony Federacji Rosyjskiej i inni autorzy tej "operacji specjalnej" oceniają teraz jej wynik. (...) Po takich czynach jak ten rosyjskiego żołnierza Byczkowa. Może rosyjski minister obrony zaprosi takich spadochroniarzy z Pskowa do swojego domu, by bronił jego dzieci i wnuki? Czy minister jednak by tego nie chciał? - mówił Zełenski.

Film z zapisem gwałtów trafił do sieci. Krążył m.in. w Telegramie. Ukraińskie media sugerują, że Byczkow wysłał zdjęcia i nagranie innym żołnierzom, którzy przekazywali je dalej. Portal Nexta podał, że według niektórych doniesień Byczkow chciał sprzedać nagranie w darknecie.

Organizacje chroniące prawa człowieka udokumentowały już kilka przypadków brutalnych gwałtów, których dopuścili się Rosjanie w Ukrainie. Z kolei ONZ alarmuje, że przemoc seksualna ze strony rosyjskich żołnierzy się nasila, a gwałt można potraktować w tym konflikcie jako broń, która jest stosowana przeciw ludności cywilnej.

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa powiedziała, że w tym momencie nie da się ustalić dokładnie, ile osób zamordowali i zgwałcili rosyjscy żołnierze. Podkreśliła jednak, że Rosjanie działają w taki sposób w konkretnym celu. - Robią to specjalnie, krzywdzą tak bardzo nasze dziewczęta, bo chcą doprowadzić do tego, żeby nie dopuściły więcej do siebie żadnego mężczyzny, żeby naród ukraiński w ogóle się nie rodził - oceniła.

RadioZET.pl/Vot Tak/Onet.pl

