Bilans ofiar wojny w Ukrainie. Ilu zginęło cywilów? Ilu uchodźców uciekło z kraju?

Wojna w Ukrainie kosztuje życie wiele osób. Wśród ofiar są nie tylko żołnierze, ale także ludność cywilna. W środę nad ranem wojska rosyjskie ostrzelały Mariupol: "Nacierają bez przerwy od 12 godzin".

Rosyjskie ministerstwo obrony narodowej, cytowane przez RIA Nowosti, podało, że "rosyjskie siły zbrojne przejęły pełną kontrolę nad Chersoniem". Ukraińskie władze nie potwierdziły na razie tych informacji. "Miastu grozi katastrofa humanitarna, potrzebujemy „zielonego korytarza” do ewakuowania ludności. Potrzebujemy cudu” – napisał na Facebooku mer Ihor Kołychajew.

Bilans ofiar wojny w Ukrainie. Ilu uchodźców i ofiar cywilnych?

Ponad 2000 cywilów zginęło w wyniku rosyjskich ataków na cele cywilne na Ukrainie w ciągu siedmiu dni wojny – poinformowała w środę agencja Interfax-Ukraina, powołując się na państwową służbę ds. sytuacji nadzwyczajnych. Jak podano, to efekt rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury cywilnej – środki transportu, budynki mieszkalne, szpitale i przedszkola.

ONZ poinformowała dzień wcześniej, że w ciągu sześciu dni od początku rosyjskiej inwazji do państw ościennych uciekło z Ukrainy ponad 660 tys. uchodźców. Informacje pochodzą z biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

Ukraińcy uciekają głównie do Polski, Węgier, Rumunii, Mołdawii i na Słowację. Na granicy z Rumunią kolejki sięgają do 20 km - podało UNHCR, a przy przejściu do Polską mieszkańcy Ukrainy czekają nawet 60 godzin.

- Realny bilans ofiar jest prawdopodobnie dużo wyższy - powiedziała rzeczniczka OHCHR Liz Throssell.

RadioZET.pl/PAP

