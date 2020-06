Carlos Ruiz Zafon nie żyje - poinformowały "El Pais" i agencja "AFP". Słynny pisarz zmarł w Los Angeles w wieku 55 lat. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową.

Polskim czytelnikom Zafon jest znany przede wszystkim z wydanej w 2001 roku książki "Cień wiatru". Stała się ona światowym bestsellerem. Rozeszła się w ok. 15 milionach egzemplarzy.

Carlos Ruiz Zafon nie żyje. Hiszpański pisarz przegrał walkę z nowotworem

Carlos Ruiz Zafon urodził się 25 września 1964 roku w Barcelonie. Z wykształcenia był dziennikarzem. W latach 90. przeprowadził się do Los Angeles.

Jego pierwsze cztery książki były adresowane do młodzieży (za "Książę mgły" otrzymał nagrodę Edebé).

ZOBACZ TAKŻE: Rak jelita grubego - jak rozpoznać i leczyć tę chorobę?

Kolejne trzy książki (Cień wiatru, Gra anioła i Więzień nieba) stanowią trylogię. Ich fabuła jest bardziej rozwinięta w stosunku do poprzednich książek, przez co są skierowane również do starszych czytelników. Książka La sombra del Viento (Cień wiatru), wydana po raz pierwszy w roku 2001, została do roku 2008 przetłumaczona na ponad 45 języków i sprzedana w ponad 15 mln egzemplarzy.

ZOBACZ TAKŻE: Objawy raka jelita grubego: jak je rozpoznać? Wczesne i późne objawy

Ostatnia powieść Carlosa Ruiza Zafona pt. "Labirynt Duchów" ukazała się w 2017 roku.

RadioZET.pl/ AFP