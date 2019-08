Informację jako pierwszy podała agencja prasowa Bloomberg, na nią powołuje się m.in. portal Money.pl. Potwierdziła ją także rzeczniczka rodziny. Soares dos Santos od dłuższego czasu zmagał się nowotworem.

Początki działalności firmy sięgają końca XVIII wieku, gdy jeden z przodków Soaresa dos Santosa otworzył w Lizbonie sklep z wina, który wkrótce zaczął zaopatrywać w nie dwór królewski. W ciągu kilku pokoleń rodzinny interes rozwinął się do tego stopnia, że w Portugalii Jeronimo Martins stało się największych graczem na rynku handlu detalicznego. Jest właścicielem m.in. Pingo Doce, największej sieci hipermarketów w tym kraju.

Sam Elisio przejął przedsiębiorstwo pod koniec lat 60. po swoim ojcu i kierował niż aż do 2013 roku, gdy przekazał władzę swojemu synowi Pedro. Rodzina Soares dos Santos należała do najbogatszych w Portugalii - ich majątek szacowany był na 3,4 mld euro, co dawało mu drugie miejsce w rankingu.

Portugalczyk inwestował w Polsce

- Odszedł człowiek, który w licznych wywiadach wspominał o swych inwestycjach w Polsce oraz mówił o niej w kategoriach kraju sukcesu. Bardzo często chwalił zaangażowanie polskich pracowników - powiedziała w rozmowie z PAP portugalska ekonomistka Ana da Silva.

W jednym z wywiadów Soares dos Santos ujawnił, że na pomysł stworzenia sklepów Biedronka wpadł w 1991 r. w następstwie podróży po Europie Środkowo-Wschodniej, w czasie której przedsiębiorca odwiedził m.in. Polskę. Pierwsze sklepy tej sieci pojawiły się w 1995 r. Dla grupy Jeronimo Martins otwierała je należąca do polskiego biznesmena Mariusza Świtalskiego spółka Elektromis.

RadioZET.pl/money.pl/wikipedia.org/PAP