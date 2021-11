Francisca Susano, zwana Lolą Iską, zmarła w poniedziałek około 18:45 w swoim domu w Kabankalan na filipińskiej wyspie Negros. We wrześniu Księga Rekordów Guinnessa podała, że weryfikuje informację o wieku kobiety, co jest konieczne, aby uznać ją za najstarszą żyjącą osobę na świecie.

Susano dołączyła do długiej listy pretendentów do tytułu, który oficjalnie należy do Francuzki Jeanne Calment. Kobieta zmarła w 1997 roku w wieku 122 lat.

Francisca Susano nie żyje. Była uważana za najstarszego człowieka na świecie

Przyczyna śmierci nie została jeszcze ustalona, wiadomo natomiast, że Susano nie wykazywała żadnych objawów COVID-19. Jak zauważyło Daily Mail, kobieta urodziła się 11 września 1897 r., gdy krajem nadal rządziła Hiszpania, a królowa Wiktoria zasiadała na tronie Wielkiej Brytanii.

Polityk Rodolfo Ordanes złożył petycję po ostatnich urodzinach Susano, wzywając Izbę Reprezentantów do przyznania kobiecie 15 000 funtów w uznaniu jej długowieczności. We wtorkowym oświadczeniu władz miasta Kabankalan napisano: „Ze smutkiem w sercu otrzymaliśmy wiadomość, że nasza ukochana Lola Francisca Susano zmarła w poniedziałkowy wieczór 22 listopada. Lola jest uważana za najstarszą osobę w Negros Occidental i na Filipinach.

Jej deklarację o tym, że ma 124 lata i jest najstarszą osobą na świecie, zatwierdza Księga Rekordów Guinnessa. Burmistrz Pedro Zayco, Jr., wiceburmistrz Raul Rivera i wszyscy urzędnicy miasta, a także mieszkańcy miasta Kabankalan składają kondolencje i modlą się z rodziną Loli Iski w czasie żałoby. Lola na zawsze pozostanie dla nas inspiracją i będzie naszą dumą”.

Według Księgi Rekordów Guinnessa najstarszą żyjącą dziś osobą jest Kane Tanaka, 118-letnia Japonka. Jak podało Daily Mail, na świecie żyje około pół miliona osób w wieku powyżej 100 lat. Eksperci szacują, że człowiek może dożyć do 130 lat.

RadioZET.pl/Daily Mail