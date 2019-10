75-letnia kobieta urodziła dziecko. Może trafić do Księgi Rekordów Guinnessa

75-letnia mieszkanka Indii urodziła dziecko. Kobieta zaszła w ciążę dzięki metodzie in vitro. 75-latka jest najprawdopodobniej najstarszą kobietą na świecie, która urodziła dziecko.

75-latka w sobotę wieczorem trafiła do prywatnego szpitala w Kocie w Radżastanie. Kobieta urodziła dziecko przez cesarskie cięcie w szóstym miesiącu ciąży. Według The Times of India, lekarze martwili się o zdrowie kobiety, ponieważ ma tylko jedno płuco.

Lekarz z prywatnego szpitala w Kocie ujawnił, że 75-latka wychowywała już adoptowane dziecko.

Noworodek waży 600 g i został przeniesiony na oddział intensywnej terapii dla noworodków do innego szpitala. Zespół pediatrów monitoruje niedowagę dziecka.

Przedstawiciele Guinness World Record przekazali mediom, że nie mają jeszcze wystarczających dowodów, aby potwierdzić, że 75-latka została najstarszą kobietą na świecie, która urodziła dziecko.

We wrześniu na radiozet.pl pisaliśmy o 74-letniej mieszkance Guntur z Indii, która urodziła bliźniaki. Poród i ciąża 74-letniej Mangayammy były ewenementem na skalę światową. Kobieta wyszła za mąż 57 lat temu, za rolnika Yarramsetti Rajarao. Para starała się o dzieci od dekad. Bezskutecznie.

