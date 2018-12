Odpalili fajerwerki podczas...imprezy w przedszkolu. Cała sala w panice [WIDEO]

fot. You Tube screen

Nagranie, które trafiło do internetu, ukazuje z pozoru zwyczajną przedświąteczną uroczystość, jedną z takich organizowanych w placówkach edukacyjnych na całym świecie. Ta miała miejsce w Kazachstanie (konkretna lokalizacja nie została sprecyzowana), jednak jej uczestnicy zapamiętają ją chyba na zawsze.

W pewnym momencie postanowiono bowiem...odpalić fajerwerki. Zrobiono to, pomimo iż impreza odbywała się w zamkniętym pomieszczeniu. Na powyższym filmiku, zarejestrowanym przez jednego z rodziców, widać, że pirotechnika - co zresztą można było przewidzieć - wymknęła się spod kontroli organizatorów i doprowadziła do wybuchu paniki wśród dzieci, rodziców i kadry pedagogicznej.

Lokalne władze i służby badają okoliczności incydentu. Nie podano na razie żadnych informacji na temat tego czy ktokolwiek w nim ucierpiał.

RadioZET.pl/Gazeta.pl/YouTube/MP