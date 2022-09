"Korea Północna przeprowadzi test nuklearny". Podano datę

Pierwsza od 2017 roku próba jądrowa Korei Północnej prawdopodobnie będzie miała miejsce w terminie od 16 października do 7 listopada - poinformowała w środę południowokoreańska agencja prasowa Yonhap, powołując się na dane wywiadu Korei Płd.

Według południowokoreańskiej służby wywiadowczej NIS Korea Północna zakończyła przygotowania do testu nuklearnego w tunelu Punggye-ri, gdzie w latach 2006-2017 przeprowadziła sześć podobnych prób.

Korea Północna ma przeprowadzić test nuklearny

Termin testu jest prawdopodobnie uzależniony od wydarzeń w Chinach, które są najważniejszym sojusznikiem reżimu Kim Dzong Una oraz od wydarzeń u jego największego wroga - Stanów Zjednoczonych - twierdzi Yonhap.

"NIS uważa, że jeśli Korea Północna przeprowadzi test nuklearny, może to nastąpić pomiędzy 20. zjazdem Komunistycznej Partii Chin, który rozpocznie się 16 października, a wyborami w USA wyznaczonymi na 8 listopada" - powiedział agencji Yonhap deputowany południowokoreańskiego parlamentu Ju Sang Bum.

W niedzielę Korea Płn. wystrzeliła do morza rakietę, którą władze Korei Płd. oceniły jako pocisk balistyczny krótkiego zasięgu. Była to najnowsza z rekordowej serii prób rakietowych Pjongjangu. W tym roku przeprowadził on już testy ponad 30 rodzajów broni balistycznej, w tym po raz pierwszy od 2017 roku międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM).

Władze w Seulu informowały również o wykryciu oznak przygotowań do przeprowadzenia przez Pjongjang kolejnej próby rakiety balistycznej wystrzeliwanej z okrętu podwodnego (SLBM). We wrześniu północnokoreańskie władze znowelizowały doktrynę nuklearną, zgodnie z którą Pjongjang może użyć broni jądrowej jako pierwszy.

RadioZET.pl/PAP