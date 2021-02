Seria ataków nożem w południowym Londynie. Jak poinformowała stołeczna policja, do kilku incydentów dochodziło w piątek wieczorem czasu lokalnego.

Policjantów wzywano na miejsce w Groydon (południowa dzielnica Londynu) między godzinami 18 a 21. W akcji zatrzymano dwóch podejrzanych mężczyzn. Służby nie potwierdziły, że wszystkie incydenty były ze sobą powiązane.

Ataki nożownika w Londynie. Jedna osoba nie żyje, 10 z ranami kłutymi w szpitalach

Do pierwszego ataku doszło po godz. 18 na Chapman Road. Około 20 minut później czterech mężczyzn trafiło do miejscowego szpitala - prawdopodobnie Croydon University Hospital. "Wszyscy mieli rany kłute i cięte" - podał serwis dziennika "The Sun".

Ataki nożowników są plagą w Londynie – w stolicy Wielkiej Brytanii dochodzi do jednej trzeciej wszystkich takich zdarzeń w kraju.

RadioZET.pl/The Sun