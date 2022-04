Masakra w Mariupolu. Żołnierze Putina zabijają cywilów na ulicach

Mariupol we wschodniej części Ukrainy jest od ponad miesiąca zablokowany przez wojska rosyjskie. Według wstępnych danych zginęło tam już co najmniej 5 tys. mieszkańców. To kolejna ukraińska miejscowość, w której Rosjanie dokonują zbrodni ludobójstwa.

Wojna w Ukrainie. Masakra w Mariupolu. Rosjanie zabijają cywilów na ulicach

Doradca mera Mariupola Petro Andriuszenko poinformował w niedzielę, że wojska Władimira Putina dokonują "czystki" cywilnych mieszkańców, którzy nie ulegli okupantom, i w tym celu stworzyli w mieście kilka posterunków. "W trakcie czystek okupanci mają czelność zabijać cywilów prosto na ulicy, a potem fotografować się, żeby pochwalić się zwycięstwem" – napisał Andriuszenko.

Dodał, że żołnierze rosyjscy zabierają ciała zabitych z ulic i palą je w krematoriach. Dzień wcześniej rada miejska Mariupola pokazała podziemne przejście na przedmieściach, gdzie okupanci zorganizowali punkt składania ciał zabitych mieszkańców.

Andriuszenko powiedział też, że mężczyźni są przymusowo "mobilizowani" w szeregi bojowników samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Stanowi to naruszenie art. 51 Konwencji Genewskiej dotyczącej ochrony osób cywilnych w czasie wojny. Surowo zabrania państwu okupującemu zmuszania osób znajdujących się pod ochroną, tj. znajdujących się pod kontrolą strony konfliktu lub państwa okupującego, którego nie są obywatelami, do służby w jego siłach zbrojnych lub pomocniczych, przypomina ukraińska komisarz ds.praw człowieka.

NA ŻYWO: WOJNA W UKRAINIE

RadioZET.pl/PAP