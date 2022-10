Potężny wybuch w zakładach zbrojeniowych. Zginęły trzy osoby, kolejne są ranne

Do eksplozji doszło we wtorek 4 października o poranku w magazynie, w którym przechowywane były materiały wybuchowe. Świadkowie przekazali, że eksplozja była bardzo silna. Nad budynkiem uniosła się czarna chmura.

Trzech ocalałych z wybuchu przetransportowano do szpitala w Starej Zagorze. Bułgarska agencja prasowa BTA podała, że zniszczona jest część jednego z budynków, ale po wybuchu nie doszło do pożaru.

Kolejny wybuch w zakładach zbrojeniowych. Łącznie zginęło już 20 osób

- To chyba błąd ludzki, bo jest to produkcja obarczona ryzykiem, ale gdyby wszystkie wymagania technologiczne zostały spełnione, to do tragedii nie doszłoby – powiedział prokurator Dicho Atanasov. Dodał, że śledztwo będzie prowadziła bułgarska Państwowa Służba Śledcza.

W ostatnich latach w Bułgarii doszło do szeregu eksplozji w zakładach zbrojeniowych w Kazanłyku i leżącym w północno-zachodniej Bułgarii Łomie oraz w kilku innych miejscowościach. Zginęło w nich łącznie 20 osób - przypomniał portal Mediapool. Rok temu bułgarska prokuratura poinformowała o podejrzeniach, że za częścią eksplozji mogła stać Rosja.

RadioZET.pl/PAP - Ewgenia Manołowa