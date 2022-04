Rosja postawiła Ukrainie kolejne ultimatum. "Gwarantujemy przeżycie"

Rosja wezwała we wtorek siły ukraińskie do "natychmiastowego" złożenia broni i postawiła nowe ultimatum dla obrońców oblężonego Mariupola – podała agencja AFP. "Każdy, kto złoży broń, będzie miał zagwarantowane przeżycie" – napisał rosyjski resort obrony.

Wołodymyr Zełenski w poniedziałek wieczorem ogłosił rozpoczęcie bitwy o Donbas. Przez poprzednie tygodnie informowano o rosyjskich przygotowaniach do nowej ofensywy. Zdaniem ukraińskiej armii celem Władimira Putina jest zajęcie w całości obwodów ługańskiego i donieckiego oraz utrzymanie korytarza lądowego między Donbasem a okupowanym przez Rosję Krymem.

Rosja wzywa Ukrainę do złożenia broni. Nowe ultimatum

We wtorek rosyjskie Ministerstwo Obrony wezwało siły ukraińskie do "natychmiastowego" złożenia broni. "Po raz kolejny wzywamy władze Kijowa do wykazania rozsądku i wydania odpowiednich rozkazów bojownikom, aby zaprzestali bezsensownego oporu" – napisano w oświadczeniu. "Rozumiejąc, że takich instrukcji i rozkazów od kijowskich władz nie dostaną, wzywamy (bojowników – red.) do dobrowolnego podjęcia tej decyzji i złożenia broni" – dodano.

Resort obrony dodał, że "ukraińscy bojownicy", którzy stawiają opór nacierającym siłom rosyjskim w porcie Mariupol na Morzu Azowskim, znajdują się w "katastrofalnej sytuacji". "Rosyjskie siły zbrojne po raz kolejny oferują batalionom nacjonalistycznym i zagranicznym najemnikom szansę na zatrzymanie wszelkiej działalności wojskowej i złożenie broni" – czytamy.

Rosja dała czas siłom ukraińskim na spełnienie jej żądań do godziny 12 w południe czasu moskiewskiego. "Każdy, kto złoży broń, będzie miał zagwarantowane przeżycie" – dodano. W niedzielę obrońcy Mariupola odrzucili ultimatum wystosowane przez Rosjan: poddanie się w zamian za darowanie życia.

NA ŻYWO: BITWA O DONBAS

RadioZET.pl/AFP