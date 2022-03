Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę, że siły rosyjskie szykują się do zbombardowania Odessy, historycznego miasta i strategicznego portu nad Morzem Czarnym. Potępił potencjalną „historyczną zbrodnię” na tym mieście, gdzie obecnie gromadzą się uchodźcy.

Wołodymyr Zełenski przekazał w niedzielę, że siły rosyjskie zbombardowały lotnisko w Winnicy. W emocjonalnym wystąpieniu zaapelował o zamknięcie nieba nad Ukrainą. We wcześniejszym nagraniu wideo prezydent Ukrainy powiedział, że spodziewa się ataku na Odessę. - Rosjanie zawsze przyjeżdżali do Odessy i czuli jedynie ciepło i szczerość w tym prawie milionowym mieście, bardzo lubianym przez turystów - mówił.

Zełenski: Rosjanie szykują się do zbombardowania Odessy

- O co chodzi teraz? Bomby na Odessę? Artyleria na Odessę? Pociski na Odessę? - pytał oburzony prezydent Ukrainy. - To będzie zbrodnia wojenna. To będzie historyczna zbrodnia - dodał.

Pomimo wielu alarmów przeciwlotniczych, miasto nie było do tej pory celem rosyjskich ataków. Jednak jak każde wielkie ukraińskie miasto, w niedzielę - 11. dnia rosyjskiej inwazji, Odessa szykowała się do obrony, blokując główne drogi dojazdowe, a ludność przygotowywała schrony - pisze AFP.

- Jak widzicie, miasto jest puste, wszyscy siedzą w domach. To (atak) może zdarzyć się w każdym momencie [...] - powiedział Mychajło Szmuszkowycz, wicemer Odessy.

RadioZET.pl/PAP/Twitter

