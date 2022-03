Rosjanie terroryzują ludność i kradną. „Na froncie bez zmian”

- W niedzielę nie doszło do istotnych zmian na froncie ukraińskiej obrony przed rosyjską agresją – ocenił w porannym komunikacie sztab generalny armii ukraińskiej. Wojska rosyjskie na zajętych terytoriach dalej zastraszają ludność, a także kradną samochody i żywność.

Wojna w Ukrainie zmusiła Rosję do zmiany taktyki: zamiast liczyć na zdobycie celów militarnych, rosyjskie oddziały zaczęły bombardować miasta, chcąc doprowadzić do wyniszczenia infrastruktury i ludności. Widać to po Mariupolu, mieście niemal całkowicie zniszczonym przez rosyjskie ataki. Rosja ogłosiła, że pozwoli wyjść cywilom z miasta pod warunkiem przekazania jej kontroli nad terenem. Mieszkańcy odmówili.

- Pozycje i charakter działań obronnych nie zmieniły się istotnie w ciągu minionej doby – podał sztab generalny armii ukraińskiej. Oznacza to, że linie frontu się utrzymały, a Rosjanie nie wdarli się dalej w głąb Ukrainy. Niestety, nie zmienił się także rosyjska taktyka: „okupanci kontynuują terroryzowanie ludności i grabieże na zajętych terytoriach”.

„Okupanci kontynuują terroryzowanie ludności i grabieże”

Sztab generalny armii ukraińskiej podał, że łupem rosyjskich żołnierzy padają samochody, produkty żywnościowe oraz inne „zasoby materialne”. Z powodu problemów z dostawą zaopatrzenia rosyjscy żołnierze mieli otrzymać rozkaz grabienia cywilów. Z raportów wynika, że nie ograniczają się do kradzieży żywności.

Ukraina doniosła, że armia rosyjska zmniejszyła intensywność wykorzystania lotnictwa bojowego. Na zajętych przez siły rosyjskie terenach obwodu donieckiego i ługańskiego nadal prowadzona ma być przymusowa mobilizacja.

Jak podano, siły ukraińskie zniszczyły siedem rosyjskich celów w powietrzu – jeden samolot, cztery bezzałogowce i dwie rakiety manewrujące. Atakowano również z powietrza pozycje rosyjskie.

Siły rosyjskie zajęły i utrzymują część terytoriów na północy, północnym wschodzie, południu i południowym wschodzie Ukrainy. Najcięższa sytuacja humanitarna jest w stale atakowanych Mariupolu w obwodzie donieckim, Charkowie na wschodzie i w Czernichowie na północy.

Trwa wojna w Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl/PAP/Генеральний штаб ЗСУ

