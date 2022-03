"Polska chce przejąć kontrolę nad Lwowem". Szokujące oskarżenia Ławrowa

Siergiej Ławrow powiedział, że propozycja polskiego rządu o wysłaniu do Ukrainy misji pokojowej to próba przejęcia kontroli nad zachodnią częścią kraju. "Podstawą takich sił pokojowych byłby polski kontyngent, który przejąłby kontrolę nad zachodnią Ukrainą, na czele z Lwowem" - stwierdził szef rosyjskiego MSZ.

Siergiej Ławrow skomentował propozycję polskiego rządu o wysłaniu do Ukrainy misji pokojowej NATO. - Polska inicjatywa sprowadzenia sił pokojowych NATO na Ukrainę jest demagogiczna, członkowie NATO zrozumieją, że muszą być realistami - powiedział.

W ocenie szefa rosyjskiego MSZ pomysł polskiego rządu prowadziłby w praktyce do przejęcia kontroli nad częścią Ukrainy. - Nie wykluczam, że gdyby nagle taka decyzja została podjęta, to zakładałaby, że podstawą takich sił pokojowych byłby polski kontyngent, który przejąłby kontrolę nad zachodnią Ukrainą, na czele z Lwowem. I pozostałby tam długi okres. Wydaje mi się, że taki właśnie jest - stwierdził Ławrow.

Ławrow: Polska chce przejąć kontrolę nad Lwowem

Propozycję wysłania do Ukrainy misji pokojowej NATO wysunął kilka dni temu Jarosław Kaczyński. - Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO, ewentualnie jeszcze jakiegoś szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie wstanie także się obronić i która będzie działała na terenie Ukrainy - mówił prezes PiS w Kijowie.

- To będzie misja, która będzie dążyła do pokoju, do udzielenia pomocy humanitarnej, ale jednocześnie będzie też osłonięta przez odpowiednie siły, siły zbrojne - dodał.

- Dziś propozycja jest na stole. Kolejne kraje podchodzą do tego ze zrozumieniem. Dania, Słowacja, a za chwilę będą kolejne kraje, które w tej sprawie się wypowiedzą - przekazał z kolei w sobotę wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz.

